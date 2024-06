La prudence a dominé l'humeur sur les marchés émergents lundi, avant les décisions politiques des banques centrales locales prévues tout au long de la semaine, tandis que les investisseurs attendaient les nominations ministérielles en Afrique du Sud et évaluaient l'impact des dernières sanctions à l'encontre de la Russie.

L'indice MSCIEF qui suit les actions des marchés émergents a glissé de 0,3%, tandis que l'indice qui suit les devises est resté stable.

La lire turque a glissé de 0,3 % par rapport au dollar, s'échangeant à un niveau proche de ses plus bas historiques, les économistes s'attendant à ce que la banque centrale locale maintienne ses taux d'intérêt à 50 % plus tard dans la semaine.

La couronne tchèque est restée stable par rapport à l'euro avant la décision de la banque centrale régionale jeudi, qui devrait réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base à 5 %.

Les décisions de politique monétaire des Philippines, du Maroc, de la Jamaïque et de la Mongolie sont également attendues tout au long de la semaine.

En Afrique, le rand a glissé de 0,7 %, après avoir été stable pendant près de trois sessions consécutives, tandis que le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 du pays a grimpé de plus de 11 points de base à 9,8 %, les traders attendant les nominations du nouveau gouvernement d'unité nationale (GNU).

Paul McNamara, directeur des investissements chez GAM Investments, a déclaré que les actifs sud-africains, dont les valorisations sont moins chères que celles de leurs pairs, ont le potentiel de surperformer à partir d'aujourd'hui.

Cependant, "tout nouveau gouvernement aura un capital politique très limité pour les politiques "orthodoxes"... le plan et le personnel seront probablement laissés de côté et les inquiétudes portent sur ce qui peut être mis en œuvre de manière réaliste".

La monnaie locale et l'indice des actions ont récupéré les pertes subies au début du mois de juin, à la suite des résultats des élections nationales où le Congrès national africain a perdu la majorité parlementaire qu'il détenait depuis trois décennies.

Par ailleurs, l'Union européenne a adopté un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie en raison de la guerre en Ukraine, qui comprend une interdiction de recharger du gaz naturel liquéfié russe dans l'UE en vue de l'expédier à des pays tiers. Le rouble s'est renforcé à 87,95 contre le billet vert, selon les données du LSEG.

Les investisseurs qui suivent l'indice JPMorgan Emerging Market debt sont optimistes sur l'Inde et ont alloué 3,6 % de leurs avoirs aux obligations du pays à la fin du mois de mai, avant leur inclusion dans l'indice cette semaine, a déclaré Morgan Stanley. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans du pays d'Asie du Sud s'élevait à 6,95 %.

Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé un soutien budgétaire de 700 millions de dollars pour l'Égypte, destiné à aider le pays d'Afrique du Nord à stimuler la participation du secteur privé, la résilience macroéconomique et fiscale, et une trajectoire de croissance plus verte. Cependant, la livre s'est affaiblie de 0,7 %.

Le cedi ghanéen a peu varié après que le gouvernement du pays d'Afrique de l'Ouest ait conclu un accord de principe avec des groupes de détenteurs d'obligations pour restructurer sa dette internationale.