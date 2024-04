Les actions russes ont augmenté mardi pour atteindre leur plus haut niveau depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, stimulées par les attentes du marché que les coûts d'emprunt seront assouplis plus tard cette année, tandis que le rouble a légèrement baissé pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

A 1215 GMT, l'indice RTS libellé en dollars était inchangé à 1 162,6 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble a gagné 0,2 % à 3 422,3 points, atteignant son point le plus élevé depuis le 21 février 2022.

L'une des raisons de la force du marché boursier pourrait être les commentaires du gouverneur de la banque centrale, Elvira Nabiullina, selon lesquels les taux d'intérêt pourraient être abaissés de 16 % au second semestre de cette année, a déclaré la banque d'investissement Sinara.

"Les prêts sont devenus plus chers, mais le choix est désormais le suivant : soit des prêts plus chers, soit une inflation plus élevée", a déclaré Mme Nabiullina devant la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe. "Lorsque l'inflation ralentira, nous abaisserons le taux directeur.

La banque a maintenu son principal taux d'intérêt à 16 % lors de ses deux réunions depuis le début de l'année. La prochaine réunion sur les taux aura lieu le 26 avril.

"Dans l'ensemble, le marché continue de croître grâce à l'enthousiasme des investisseurs particuliers qui, selon nous, devraient accorder plus d'attention aux facteurs fondamentaux", ont déclaré les analystes de Sinara dans une note.

Les prix élevés du pétrole favorisent également les actions russes. Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 90,54 dollars le baril.

Le rouble a évolué dans une fourchette relativement étroite au cours du mois dernier, mais a touché son point le plus bas depuis le 26 mars au cours de la session. Il était en dernier lieu 0,1% plus bas contre le dollar à 92,75.

Par rapport à l'euro, le rouble a baissé de 0,2 % à 100,79 et était 0,2 % plus faible à 12,80 par rapport au yuan.

(1 $ = 92,6575 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Andrew Heavens et d'Emelia Sithole-Matarise)