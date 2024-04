L'indice boursier de référence de la Russie a atteint son plus haut niveau depuis le jour où la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine en février 2022, tandis que le rouble s'est légèrement raffermi par rapport au dollar américain.

À 1025 GMT, l'indice russe MOEX, basé sur le rouble, a gagné 0,9 % à 3 361,5 points, son plus haut niveau depuis le 24 février 2022. L'indice RTS, libellé en dollars, a augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 147,5 points.

Le rouble était en hausse de 0,2 % à 92,29 pour un dollar.

Le rouble pourrait être confronté à des risques d'affaiblissement dans les prochains jours, a déclaré Yevgeny Loktyukhov de Promsvyazbank, car une période fiscale favorable de fin de mois s'est achevée et il pourrait y avoir une demande refoulée de dollars et d'euros aux États-Unis et en Europe après les vacances de Pâques.

Par rapport à l'euro, le rouble a augmenté de 0,1 % à 99,53 et a baissé de 0,1 % à 12,69 par rapport au yuan.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, a baissé de 0,3 % à 86,71 dollars le baril. (1 $ = 92,2500 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alison Williams et Barbara Lewis)