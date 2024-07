WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis vont déployer à compter de 2026 des missiles à longue portée en Allemagne, ont annoncé mercredi les deux pays lors du sommet de l'Otan, une mesure destinée à affirmer le soutien de Washington à la protection de l'Europe face à ce que les alliés présentent comme une menace croissante de la Russie.

Il s'agira des armes les plus puissantes positionnées par les Etats-Unis sur le continent européen depuis la Guerre froide, en forme d'avertissement limpide au président russe Vladimir Poutine.

Dans un communiqué conjoint, Washington et Berlin ont fait savoir que des préparatifs étaient en cours pour stationner en Europe des missiles SM-6, Tomahawk ainsi que des armes hypersoniques en développement, notamment.

Un tel déploiement était interdit par le Traité sur les capacités nucléaires à portée intermédiaire signé en 1987 par les Etats-Unis et l'Union soviétique, mais cet accord a été rompu en 2019.

"Nous ne pouvons écarter la possibilité d'une attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale des alliés", ont dit les pays de l'Otan dans un communiqué publié mercredi, au deuxième jour de leur sommet à Washington.

Ils vont également fournir des aides supplémentaires à l'Ukraine, qui fait face depuis près de vingt-neuf mois à une offensive de la Russie dénoncée comme une invasion par Kyiv et ses alliés occidentaux.

Selon un communiqué, les alliés de l'Otan ont l'intention d'apporter à l'Ukraine une aide militaire d'au moins 40 milliards d'euros sur l'année à venir, sans toutefois s'engager à une aide pluriannuelle comme souhaité par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

L'Otan va continuer de soutenir l'Ukraine "dans sa voie irréversible vers une pleine intégration à l'Euro-Atlantique, y compris une adhésion à l'Otan", est-il écrit, alors que la rhétorique à utiliser sur ce point précis constituait un important sujet de débat parmi les alliés.

LA CHINE POINTÉE DU DOIGT

Le document utilise par ailleurs une rhétorique plus ferme à l'égard de la Chine, au rôle qualifié de "déterminant" pour permettre les efforts de guerre de la Russie en Ukraine. Pékin continue de poser des défis systémiques à la sécurité de l'Euro-Atlantique, est-il ajouté.

Dans leur communiqué, les alliés appellent la Chine à cesser tout soutien matériel et politique à l'effort de guerre russe, l'exhortant par ailleurs à ouvrir des discussions sur une réduction des risques stratégiques, citant les capacités spatiales et nucléaires de Pékin.

Jens Stoltenberg a souligné devant les journalistes que les alliés de l'Otan n'avaient jusqu'à présent jamais utilisé dans un communiqué commun des termes aussi forts à l'égard du rôle de la Chine dans l'effort de guerre russe en Ukraine, ajoutant qu'il s'agissait d'un message important.

Notant que l'Alliance n'avait pas pour fonction d'imposer des sanctions, il a déclaré toutefois qu'il appartenait aux alliés de "prendre individuellement des décisions". "Mais je pense que le message envoyé par l'Otan durant ce sommet est clair", a-t-il poursuivi.

Au cours d'un discours très attendu, prononcé mardi pour ouvrir formellement le sommet, Joe Biden a déclaré que l'Otan était "plus forte que jamais dans son histoire", alors que l'Alliance fête cette année son 75e anniversaire.

Le président américain a ajouté que l'Ukraine pouvait et allait stopper Vladimir Poutine avec le "plein soutien" des pays de l'Otan.

Il s'est réjoui mercredi que tous les membres de l'Alliance ont promis d'accroître leurs bases industrielles et les capacités de production de leurs industries de défense.

"Nous pouvons et allons défendre chaque centimètre du territoire de l'Oran, et nous allons le faire ensemble", a dit le locataire de la Maison blanche, sous le feu des projecteurs lors du sommet alors que des alliés aux Etats-Unis et sur la scène internationale s'interrogent sur sa capacité à gouverner.

TRUMP VEUT QUE LES ALLIÉS "PAIENT LEURS FACTURES"

Joe Biden a reçu dans la journée à la Maison blanche le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, arrivé au pouvoir à la suite d'une victoire massive lors des élections législatives la semaine dernière. Les deux dirigeants sont apparus souriants, rieurs et ont salué la qualification de l'Angleterre pour la finale de l'Euro 2024 de football.

Le président américain a décrit le Royaume-Uni comme un "noeud" qui maintenait l'unité de l'Alliance transatlantique, déclarant que Washington et Londres devaient continuer de coopérer.

Joe Biden, 81 ans, dans la tourmente médiatique depuis ses errements lors du débat présidentiel face à Donald Trump le 27 juin, espère que ce sommet de l'Otan lui permettra de redorer son image, au côté de dirigeants avec lesquels il s'est évertué pendant trois ans à cultiver les liens.

Les pays de l'Otan surveillent avec attention la campagne présidentielle américaine, conscients que l'identité du vainqueur du scrutin de novembre pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'Alliance transatlantique, l'aide à l'Ukraine ou encore les relations avec l'Europe.

Donald Trump, 78 ans, a remis en question l'ampleur de l'aide apportée à Kyiv depuis le début de la guerre et, plus généralement, le soutien de Washington aux alliés de l'Otan, reprochant à des pays membres de ne pas contribuer assez au budget de l'Alliance.

L'ancien président républicain a déclaré mercredi à Fox News Radio qu'il ne retirerait pas les Etats-Unis de l'Otan s'il revenait au pouvoir à la Maison blanche, mais a réitéré sa volonté que les pays membres versent davantage d'argent.

"Je veux juste qu'ils paient leurs factures. Nous protégeons l'Europe. Ils profitent complètement de nous", a-t-il dit.

Alors que Joe Biden s'évertue depuis plusieurs jours à rassembler derrière lui les soutiens, aux Etats-Unis comme internationaux, plusieurs représentants européens de haut rang ont rencontré en marge du sommet un conseiller de Donald Trump en politique étrangère.

(Reportage de Trevor Hunnicutt, Sabine Siebold, David Brunnstrom, John Irish, Idrees Ali, Daphne Psalkedakis, Andrew Gray, Steve Holland et Elizabeth Piper; version française Jean Terzian)

par John Irish, Sabine Siebold et Idrees Ali