Les militaires ukrainiens qui utilisent un obusier dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, travaillent 24 heures sur 24 pour stopper une incursion des troupes de Moscou, et ils reçoivent enfin les obus nécessaires.

Les défenseurs de l'Ukraine ont été paralysés pendant des mois par des pénuries d'obus d'artillerie et d'autres armes, alors que le Congrès américain retardait l'octroi d'une aide militaire de plusieurs milliards de dollars. Alors que les législateurs de Washington s'opposaient à cette aide, les forces russes ont pris l'avantage sur les lignes de front, en avançant sur le front oriental.

Grâce à un programme d'aide de 61 milliards de dollars approuvé tardivement par le Congrès le mois dernier, les artilleurs ukrainiens affirment que les pénuries paralysantes commencent à s'atténuer.

Ceux qui se trouvent dans les districts nord de la région de Kharkiv affirment que les combats sont plus intenses que lors de leur précédente mission à Bakhmut, la ville de l'est de l'Ukraine saisie par la Russie l'année dernière et réduite à l'état de ruines par des mois de combats.

"C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, leur infanterie continue d'arriver, nous continuons de lutter contre leurs attaques. Du moins, c'est ce que nous essayons de faire. Chaque fois que c'est possible, nous les abattons", a déclaré Pavlo, un artilleur de la 92e brigade d'assaut séparée de l'Ukraine, qui utilise un obusier.

"Nous étions auparavant positionnés dans la zone de Bakhmut, mais nous avons été transférés ici. Il fait beaucoup plus chaud ici. Nous n'avions pas d'obus là-bas. Ici, au moins, nous avons des obus, ils ont commencé à les livrer. Nous avons de quoi travailler, de quoi nous battre".

Les forces russes ont franchi la frontière au début du mois et affirment avoir capturé une douzaine de villages.

La ville de Vovchansk, située à 5 km de la frontière, reste le point central de l'incursion. Les forces ukrainiennes contrôlent environ 60 % de la ville et se battent maison par maison pour repousser les attaques russes.

L'enjeu est de taille : la capture de Vovchansk constituerait le gain le plus important pour la Russie depuis le lancement de l'assaut. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, se trouve à 70 km.

"Nous les voyons marcher sur la route, à 5 km de Shebekino", explique Vitalii, commandant de l'unité d'artillerie de la brigade, en référence à une ville située du côté russe de la frontière.

"Nous les voyons marcher vers leurs positions. Pendant qu'ils se déplacent, nous essayons bien sûr de les frapper, afin de leur infliger un maximum de pertes."

Les officiers regardent attentivement les images de drone de Vovchansk, où la fumée s'élève au-dessus de différents quartiers, afin d'évaluer la situation en contrebas. Les moniteurs sont vérifiés, des calculs sont effectués.

Deux hommes sont chargés de veiller à ce que l'obusier soit bien camouflé - avec des branches d'arbre.

Vitalii est persuadé que les obus continueront d'arriver, car tout le monde est conscient de l'importance de tenir sa ligne.

"Oui, nous allons recevoir des munitions car nous sommes face à un groupe ennemi important et sérieux," affirme-t-il.

"Si nous parvenons à démontrer que nous sommes capables, dans une situation aussi extrême, d'arrêter l'assaut de grande envergure de l'ennemi sur Kharkiv et la région de Kharkiv, l'ennemi n'osera pas penser à attaquer Kiev, Tchernihiv, Sumy ou la région de Poltava.