STRESA, Italie, 25 mai - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Reuters que les banques européennes couraient des risques croissants en opérant en Russie et que les États-Unis envisageaient de renforcer leurs sanctions secondaires à l'encontre des banques dont il s'avérait qu'elles contribuaient aux transactions destinées à l'effort de guerre de la Russie.

"Nous envisageons un renforcement potentiel de nos sanctions à l'encontre des banques qui font des affaires en Russie", a déclaré Mme Yellen lors d'une interview accordée à l'agence Reuters, tout en refusant de donner des précisions et en n'identifiant pas les banques qui pourraient être visées par ces sanctions.

S'exprimant en marge d'une réunion des responsables financiers du G7 dans le nord de l'Italie, Mme Yellen a déclaré que les sanctions liées aux transactions des banques en Russie ne seraient imposées que "s'il y a une raison de le faire, mais opérer en Russie crée énormément de risques", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur son souhait de voir la banque autrichienne Raiffeisen Bank International et la banque italienne UniCredit se retirer de la Russie, Mme Yellen a répondu : "Je crois que leurs autorités de surveillance leur ont conseillé de se retirer de la Russie : "Je crois que leurs autorités de surveillance leur ont conseillé d'être extrêmement prudentes quant à ce qu'elles font dans ce pays.

SORTIR

Fabio Panetta, responsable politique de la Banque centrale européenne, a donné des instructions claires aux banques italiennes samedi en déclarant aux journalistes que les prêteurs devaient "sortir" de Russie car rester dans le pays entraîne un "problème de réputation".

Raiffeisen est le plus grand prêteur européen opérant en Russie, suivi par UniCredit. Un autre grand prêteur italien, Intesa Sanpaolo, s'efforce de se débarrasser de ses activités en Russie.

La nouvelle autorité de sanctions secondaires du président américain Joe Biden donne au Trésor le pouvoir d'exclure des banques du système financier américain s'il s'avère qu'elles aident à contourner les sanctions primaires contre des entités russes et autres en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Mme Yellen et d'autres fonctionnaires du Trésor américain ont déclaré que l'économie russe était de plus en plus une "économie de guerre", ce qui rendait plus difficile la distinction entre les transactions civiles et militaires ou à double usage.

L'existence des sanctions secondaires a déjà freiné l'engagement des banques avec la Russie, mais Mme Yellen s'est inquiétée du fait que la Russie parvient à trouver des moyens d'acquérir des biens nécessaires pour stimuler sa production militaire, citant des transactions par l'intermédiaire de la Chine, des Émirats arabes unis et de la Turquie.

LETTRE D'AVERTISSEMENT

Au début du mois, le Trésor a averti par écrit Raiffeisen que son accès au système financier libellé en dollars pourrait être coupé en raison de ses transactions avec la Russie, citant un projet de transaction de 1,5 milliard d'euros avec un magnat russe sanctionné, a déclaré à Reuters une personne ayant pris connaissance de cette correspondance.

Après cet avertissement, Raiffeisen a renoncé à son projet de participation industrielle liée au magnat Oleg Deripaska, marquant un revers pour le prêteur plus de deux ans après l'invasion de l'Ukraine.

Ces pressions soulignent la volonté de Washington de mettre en cause les banques européennes pour leurs liens avec la Russie.

Mardi, à Francfort, capitale financière de l'Allemagne, Mme Yellen a averti les dirigeants des banques de redoubler d'efforts pour se conformer aux sanctions contre la Russie et de mettre fin aux tentatives de contournement afin d'éviter les risques de sanctions sévères. (Reportage de David Lawder ; reportages complémentaires de Giuseppe Fonte à Stresa et de John O'Donnell à Francfort. Rédaction : Jane Merriman)