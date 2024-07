Des billets de banque libyens non officiels ont été échangés contre des dollars réels et ont contribué à la dévaluation du dinar, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question, ajoutant que certains billets ont été imprimés par la Russie et exportés vers l'est de la Libye cette année, tandis que d'autres ont été imprimés de manière illicite en Libye.

Les nouveaux billets ont été qualifiés de faux par la Banque centrale de Libye (CBL) à Tripoli, mais ils sont changés en devises fortes sur le marché noir ou par l'intermédiaire des banques locales, selon une source du gouvernement de l'est de la Libye, une source bancaire libyenne et une source diplomatique.

L'argent a été utilisé pour financer des projets d'infrastructure dans l'est du pays à la suite des inondations dévastatrices de l'année dernière, ont déclaré la source du gouvernement de l'est et la source bancaire. L'argent pourrait également servir à financer les activités des mercenaires russes en Libye et au Sahel, selon la source diplomatique.

Le rôle de la Russie dans l'injection de nouveaux billets de banque en Libye a été signalé à Reuters par The Sentry, un groupe international d'investigation et d'orientation axé sur la corruption et les crimes de guerre.

Ni la Banque centrale de Libye, basée à Tripoli, ni sa succursale de Benghazi n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'armée nationale libyenne, qui détient tout l'est de la Libye, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

L'imprimerie nationale russe, Goznak, n'a pas répondu à une demande écrite de commentaire.

La Libye s'est divisée en 2014 entre les factions orientales et occidentales en guerre. Malgré une trêve en 2020 et des efforts pour réunifier officiellement les institutions, une solution politique s'est avérée insaisissable et de nouvelles explosions de conflit se profilent constamment à l'horizon.

En juin, le département d'État américain a sanctionné M. Goznak pour avoir imprimé plus d'un milliard de dollars en fausse monnaie libyenne, sans préciser où et quand les billets ont été imprimés ou livrés.

La Russie a fourni aux autorités de l'Est plusieurs milliards de dinars de 2016 jusqu'au cessez-le-feu de 2020, aidant ainsi le commandant allié de l'Est, Khalifa Haftar, et le gouvernement qu'il soutenait à Benghazi. La fourniture de nouveaux billets cette année n'était pas connue jusqu'à présent.

Les dinars importés entre 2016 et 20 ont été officiellement émis par la branche orientale de la CBL à Benghazi et portaient la signature de son gouverneur Ali al-Hibri. Leur émission a aggravé les divisions économiques à l'intérieur de la Libye, avec des taux de change différents dans les différentes parties du pays.

Après le cessez-le-feu et les efforts de réunification bancaire, la principale succursale de la CBL à Tripoli, dirigée par le gouverneur Sadiq al-Kabir, a accepté les billets imprimés en Russie et émis par Hibri comme monnaie légale.

UNE "MENACE SÉRIEUSE" POUR LE SYSTÈME BANCAIRE

Hibri a été remplacé en 2022. M. Kabir a alors déclaré que les nouveaux billets ne devaient pas être utilisés, mais les autorités de l'est de la Libye ont insisté sur le fait que toute institution qui les refuserait serait punie.

L'est de la Libye, où siège le parlement national, est en effet sous le contrôle de Haftar, qui a déployé des mercenaires russes du groupe Wagner lors des combats de 2019-20, selon des experts de l'ONU. Les combattants russes sont restés, a indiqué l'armée américaine.

"Le contrôle hégémonique de la famille Haftar sur l'est de la Libye représente une menace sérieuse pour l'ensemble du système bancaire du pays", a déclaré Charles Carter, responsable des enquêtes à The Sentry.

La majeure partie de la monnaie non officielle est constituée de billets de 50 dinars. La CBL a publié une déclaration au début de l'année identifiant quatre types de billets de 50 dinars : ceux imprimés officiellement pour la banque centrale, ceux imprimés dans le passé par Goznak pour la branche orientale de la CBL sous la direction de Hibri, et deux nouvelles émissions qu'elle a qualifiées de contrefaites.

La source diplomatique a déclaré que l'une de ces émissions était de meilleure qualité et avait été imprimée en Russie et importée. Les autres billets, moins sophistiqués, semblent avoir été imprimés en Libye.

La source bancaire libyenne et la source du gouvernement de l'Est ont toutes deux déclaré qu'une opération illicite d'impression de dinars avait lieu dans l'Est de la Libye.

Les dinars sont convertis en devises fortes soit par l'intermédiaire de changeurs au marché noir, soit par des dépôts effectués dans des banques de l'Est par des sociétés écrans qui utilisent des lettres de crédit à l'importation pour envoyer des dollars américains de la banque centrale à des sociétés à l'étranger, ont déclaré à Reuters les trois sources au courant de l'affaire.

L'"exportateur" est en fait une société écran contrôlée par les mêmes personnes que celles qui sont à l'origine de l'opération d'impression des billets de banque. Aucune marchandise n'est expédiée et les dollars sont empochés par le réseau criminel", a déclaré M. Carter.

La CBL a brièvement cessé d'émettre des lettres de crédit dans le passé, suite à des allégations selon lesquelles certains importateurs les utilisaient pour obtenir des dollars à bon marché.

Pour contrer l'impact des faux billets, la CBL a annoncé en avril qu'elle retirerait tous les billets de 50 dinars de la circulation d'ici la fin du mois d'août.

Le dinar libyen a commencé à chuter l'année dernière, mais sa chute s'est accélérée au début de l'année 2024, une chute que la source diplomatique et la source bancaire ont attribuée à l'infusion de nouveaux billets dans l'est du pays.

La source diplomatique a déclaré qu'il était "très préoccupant" que les Russes impriment des dinars qui sont convertis sur le marché noir en devises fortes, ce qui a un impact sur le dinar et est finalement utilisé pour payer les dettes liées à Wagner ou pour l'Africa Corps - le nom de la présence militaire russe en Afrique qui a succédé au groupe Wagner depuis la mort du fondateur de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en 2023.