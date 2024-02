Les compagnies aériennes chinoises seront autorisées à augmenter le nombre de leurs vols hebdomadaires aller-retour aux États-Unis à 50 à partir du 31 mars, contre 35 actuellement, a déclaré lundi le ministère américain des transports, ramenant ainsi le marché à environ un tiers des niveaux d'avant la pandémie.

L'approbation "est une étape importante dans la normalisation du marché sino-américain en prévision de la saison de trafic de l'été 2024", a déclaré l'USDOT.

Plus de 150 vols hebdomadaires aller-retour de passagers étaient autorisés de part et d'autre avant que des restrictions ne soient imposées début 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais jusqu'en août 2023, les transporteurs chinois et américains ne pouvaient en effectuer que 12 par semaine entre les deux pays.

Le 1er septembre, ce nombre est passé à 18 allers-retours hebdomadaires, puis à 24 par semaine à partir du 29 octobre. En novembre, l'USDOT a approuvé 35 vols pour les transporteurs chinois.

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Reuters a rapporté en juin dernier que les vols chinois vers les États-Unis nouvellement approuvés ne survolaient pas la Russie, ce qui leur aurait permis de réduire leur temps de vol et de bénéficier d'un avantage en termes de carburant par rapport à leurs rivaux américains bloqués dans l'espace aérien russe.

L'USDOT a déclaré qu'il était engagé dans un dialogue productif avec l'autorité chinoise de régulation de l'aviation en vue de "la mise en œuvre d'une feuille de route prévoyant une réouverture progressive et plus large du marché des services aériens entre les États-Unis et la Chine et un retour graduel et prévisible aux droits de capacité" spécifiés dans le cadre d'un accord entre les États-Unis et la Chine.

Lors d'un voyage en Chine l'année dernière, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'elle souhaitait stimuler les voyages et le tourisme entre les deux pays.

Si la Chine revenait aux niveaux de tourisme américains de 2019, cela ajouterait 30 milliards de dollars à l'économie américaine et 50 000 emplois aux États-Unis, a déclaré Mme Raimondo en août.

Le mois dernier, la Chine a simplifié les demandes de visa pour les touristes américains, en réduisant le nombre de documents requis.

Il s'agit de la dernière mesure prise par la Chine pour relancer le tourisme et stimuler la deuxième économie mondiale, après un effondrement dû à la pandémie.

Le nombre de touristes arrivant dans le pays a chuté pendant cette période en raison des politiques strictes de contrôle de la grippe aviaire. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler et Jamie Freed)