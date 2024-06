Les deux plus grandes banques russes prévoient d'ouvrir des succursales et des bureaux en juillet dans les régions d'Ukraine que Moscou prétend avoir annexées en 2022, ont déclaré mardi les dirigeants de Sberbank et de VTB.

Le président russe Vladimir Poutine a décidé d'annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia en septembre 2022, à la suite de ce que l'Ukraine a qualifié de simulacre de référendum. Cette initiative a été condamnée par de nombreux pays, qui l'ont qualifiée d'illégale.

Les forces russes ne contrôlent que partiellement ces quatre régions.

La banque publique Promsvyazbank, qui s'est concentrée sur les employés de l'État et le secteur de la défense depuis qu'elle a été renflouée par la banque centrale en 2017, a déjà ouvert des succursales dans les quatre régions, la Russie cherchant à fournir aux civils et aux soldats des crédits et des services bancaires bon marché.

"D'ici un mois et demi, nos 16 premières succursales devraient ouvrir là-bas", a déclaré le PDG de Sberbank, German Gref, devant la chambre haute du parlement russe mardi. "Nous serons donc présents sur l'ensemble du territoire.

Le deuxième prêteur, VTB, ouvrira deux bureaux à Luhansk en juillet et prévoit de commencer à servir ses clients à Donetsk et dans la ville portuaire de Mariupol, dans la région de Donetsk, d'ici la fin de l'année, a déclaré le PDG Andrei Kostin mardi.

Les succursales de VTB dans ces régions serviront les clients de détail et les petites et moyennes entreprises.