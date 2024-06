Les livraisons quotidiennes moyennes de gaz naturel du géant russe de l'énergie Gazprom vers l'Europe en mai ont augmenté de 7,3 % par rapport à avril et de 39 % par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters.

Les calculs, basés sur les données du groupe européen de transport de gaz Entsog et les rapports quotidiens de Gazprom sur le transit de gaz via l'Ukraine, ont montré que les exportations quotidiennes moyennes par gazoduc vers l'Europe ont augmenté à 89,5 millions de mètres cubes (mcm) le mois dernier, contre 83,4 mcm en avril et 64,5 mcm en mai 2023.

Les exportations de gaz naturel de Gazprom vers l'Europe depuis le début de l'année ont atteint environ 13 milliards de mètres cubes.

L'Europe était autrefois le principal marché d'exportation de la Russie, mais elle reçoit aujourd'hui beaucoup moins de gaz russe en raison de la réponse politique au conflit en Ukraine.

Gazprom n'a pas publié ses propres statistiques mensuelles depuis le début de l'année 2023. Elle n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Russie a fourni un total d'environ 63,8 milliards de m3 de gaz à l'Europe par diverses voies en 2022, selon les données de Gazprom et les calculs de Reuters. Le volume a encore diminué, de 55,6 %, pour atteindre 28,3 milliards de m3 l'année dernière.

Gazprom a subi des pertes de près de 7 milliards de dollars en 2023 - sa première perte annuelle depuis 1999 - en raison de la baisse des exportations de gaz vers l'Europe.

À leur apogée en 2018-2019, les flux annuels vers la région ont atteint entre 175 et 180 milliards de m3. (Reportage d'Oksana Kobzeva Rédaction de Vladimir Soldatkin Édition de David Goodman )