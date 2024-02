Les fabricants américains de semi-conducteurs devraient faire davantage pour empêcher que leurs puces ne se retrouvent illégalement dans des équipements utilisés par l'armée russe, a déclaré le sénateur américain Richard Blumenthal lors d'une audition mardi.

Les commentaires de M. Blumenthal interviennent alors que des rapports montrent que des puces et d'autres technologies d'origine américaine continuent d'être trouvées dans un large éventail d'équipements russes sur le champ de bataille en Ukraine, allant des drones et des radios aux missiles et aux véhicules blindés.

Ses remarques s'adressaient aux fabricants américains de puces tels que Advanced Micro Devices, Intel Corp, Texas Instruments et Analog Devices, à la suite d'informations faisant état de la présence de leurs produits dans des équipements russes ou de leur acheminement vers la Russie, en dépit des contrôles américains à l'exportation.

Les entreprises "ont la capacité de tracer et de suivre ces composants suffisamment bien pour faire quelque chose de plus", a déclaré M. Blumenthal, président de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, lors de l'audition visant à déterminer comment les fabricants de puces américains respectent les restrictions à l'exportation imposées après l'invasion russe de février 2022.

La sous-commission a déjà demandé des documents et des informations aux quatre fabricants de puces. Les données préliminaires montrent une augmentation significative depuis 2021 des exportations vers des pays que la Russie pourrait utiliser pour échapper aux contrôles, selon un mémo du personnel de la majorité de la commission.

Trois personnes qui ont témoigné lors de l'audition ont décrit comment leurs organisations ont suivi l'utilisation de puces et de composants américains dans l'armement russe.

"La Russie acquiert des puces en utilisant des distributeurs de pays tiers qui peuvent être identifiés", a déclaré Damien Spleeters de Conflict Armament Research, une organisation basée au Royaume-Uni qui a trouvé des pièces d'origine américaine dans des armes russes.

Selon Elina Ribakova, de la Kyiv School of Economics, les composants sont généralement produits dans des pays comme la Chine, la Malaisie et les Philippines, et parviennent en Russie par la Turquie, les Émirats arabes unis et les pays limitrophes de la Russie.

Le sénateur Ron Johnson, membre de la sous-commission, a estimé que les sanctions seraient toujours contournées. "Si vous bouchez un trou, un autre s'ouvrira", a-t-il déclaré.

Intel a déclaré que ses contrats exigent des clients et des distributeurs qu'ils se conforment aux réglementations, et qu'elle s'efforce de suivre et d'atténuer les problèmes potentiels des distributeurs.

AMD a déclaré qu'elle "se félicite du renforcement des partenariats public/privé pour lutter contre le détournement de produits illicites". Elle a déclaré qu'elle prenait des mesures lorsque des produits AMD étaient détournés et qu'elle travaillait avec les douanes mondiales et d'autres acteurs pour mettre fin aux expéditions illégitimes.

Texas Instruments a déclaré investir "beaucoup de temps et de ressources" pour éviter que ses puces ne tombent entre les mains de mauvais acteurs.

Analog Devices n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais a déclaré la semaine dernière qu'elle coopérait avec le groupe d'experts du Sénat. (Reportage de Karen Freifeld ; édition de Chris Sanders et Jonathan Oatis)