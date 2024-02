La plupart des factures d'énergie des ménages britanniques baisseront à partir d'avril, après que l'autorité de régulation Ofgem a réduit de 12,3 % le plafond des prix domestiques, qui est ainsi tombé à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans.

Cette baisse, due à la diminution des prix de gros de l'énergie, apportera un peu de répit aux ménages qui luttent contre la crise du coût de la vie, tout en contribuant à freiner l'inflation.

Le nouveau plafond de l'Ofgem, fixé à 1 690 livres (2 139,37 dollars) par an pour la consommation moyenne d'électricité et de gaz, est en baisse de 238 livres par rapport au précédent plafond de 1 928 livres.

"Les prix de l'énergie atteindront ainsi leur niveau le plus bas depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022", a déclaré l'Ofgem.

Environ 29 millions de clients bénéficient de tarifs standard couverts par le plafonnement des prix, qui a été introduit en 2019 pour protéger les consommateurs.

Le plafond est fixé en fonction de facteurs tels que les frais de réseau et les coûts sociaux et environnementaux, ainsi que les prix de gros de l'énergie. Il est mis à jour tous les trimestres pour refléter les changements de ces coûts. (1 dollar = 0,7896 livre) (article rédigé par Susanna Twidale, complété par Eva Mathews à Bengaluru et édité par David Goodman)