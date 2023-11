Des astronomes européens ont publié mardi les premières images du nouveau télescope spatial Euclid, conçu pour percer les secrets de la matière et de l'énergie sombres, des forces cachées dont on pense qu'elles constituent 95 % de l'univers.

L'Agence spatiale européenne, qui dirige cette mission de six ans avec la NASA comme partenaire, a déclaré que ces images étaient les plus nettes de leur catégorie, mettant en évidence la capacité du télescope à surveiller des milliards de galaxies situées à 10 milliards d'années-lumière.

Les images couvrent quatre zones de l'univers relativement proche, dont 1 000 galaxies appartenant à l'amas massif de Persée, situé à seulement 240 millions d'années-lumière, et plus de 100 000 galaxies réparties en arrière-plan, a précisé l'ESA.

Les scientifiques pensent que de vastes structures apparemment organisées comme celle de Persée n'ont pu se former que si la matière noire existe.

"Nous pensons que nous ne comprenons que 5 % de l'univers : c'est la matière que nous pouvons voir", a déclaré Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA, à Reuters.

"Le reste de l'univers est qualifié d'obscur parce qu'il ne produit pas de lumière dans le spectre électromagnétique normal. Mais nous connaissons ses effets parce que nous les observons sur la matière visible".

Parmi les signes révélateurs de la force cachée exercée par la matière noire, on peut citer les galaxies qui tournent plus rapidement que ce que les scientifiques attendraient en fonction de la quantité de matière visible qui peut être détectée.

Son influence est également impliquée dans l'assemblage de certaines des structures les plus massives de l'univers, comme les amas de galaxies, a déclaré M. Mundell dans une interview.

L'énergie noire est encore plus énigmatique.

Son existence hypothétique n'a été établie que dans les années 1990 grâce à l'étude d'étoiles explosives appelées supernovas, ce qui a donné lieu à un prix Nobel en 2011 partagé entre trois scientifiques nés aux États-Unis.

Grâce notamment aux observations du précédent télescope spatial Hubble, ils ont conclu que l'univers était non seulement en expansion, mais que le rythme de cette expansion s'accélérait - une découverte stupéfiante attribuée au nouveau concept d'énergie noire.

CARTE COSMIQUE EN 3D

Après la mise en service initiale et les problèmes techniques initiaux, notamment les lumières parasites et les problèmes de guidage, Euclid va maintenant commencer à assembler une carte en 3D couvrant environ un tiers du ciel afin de détecter d'infimes variations attribuables à l'univers sombre.

En acquérant de nouvelles connaissances sur l'énergie et la matière noires, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation et la distribution des galaxies dans ce que l'on appelle la toile cosmique de l'univers.

"L'objectif de la mission Euclid est vraiment de commencer à sonder ce secteur sombre de l'univers d'une manière que les missions terrestres et spatiales actuelles ne nous ont pas permis de faire", a déclaré M. Mundell, universitaire de renom et ancien envoyé scientifique du Royaume-Uni.

"L'amas de Persée illustre parfaitement cet énorme conglomérat de masse. Nous pensons qu'il y a beaucoup de matière noire dans cet amas et qu'elle tire ces galaxies ensemble", a-t-elle ajouté.

La publication des images à Darmstadt, en Allemagne, a coïncidé avec la deuxième des deux journées de discussions sur l'espace européen en Espagne, dominées par la dépendance continue de l'Europe à l'égard des lancements étrangers.

Le vaisseau spatial Euclid devait être lancé par la fusée russe Soyouz, mais ce projet a été abandonné à la suite de la rupture des relations après l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière.

La fusée européenne Ariane 6 ayant été retardée, Euclid a été lancé depuis la Floride par une fusée Falcon 9 de SpaceX en juillet.

Bien que la mission soit conçue pour durer six ans, l'ESA espère qu'Euclid disposera encore de six mois d'ergols pour rester en orbite solaire à quelque 1,5 million de kilomètres de la Terre, au "point de Lagrange 2", ou L2 - une position de stabilité gravitationnelle qui abrite également le télescope spatial James Webb de la NASA.

Parmi les autres images diffusées par l'ESA figurent une galaxie irrégulière dont on pense qu'elle ressemble aux blocs de construction de l'univers et une formation spirale connue sous le nom de "galaxie cachée" : un sosie de notre galaxie habituelle habituellement obscurci par la lumière et la poussière au sein de la Voie lactée.

"Vous y verrez également de nombreuses galaxies d'arrière-plan, ce qui est phénoménal. Je crois que j'en ai repéré une nouvelle hier soir", a déclaré M. Mundell à Reuters. (Reportage de Tim Hepher ; Reportage complémentaire de Steve Gorman à Los Angeles ; Rédaction d'Alex Richardson)