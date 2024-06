Les importations chinoises de cuivre brut ont augmenté de 15,8 % en mai par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes vendredi, dépassant les attentes du marché malgré une faible consommation physique.

Les importations de cuivre brut et de produits en Chine, le plus grand consommateur mondial de ce métal, étaient de 514 000 tonnes métriques le mois dernier, contre 444 010 tonnes un an plus tôt, selon les données de l'Administration générale des douanes. Les importations ont augmenté de 17,4 % par rapport au mois précédent.

Les données comprennent les anodes, les produits raffinés, les alliages et les produits semi-finis en cuivre.

Ces gains à deux chiffres ont surpris de nombreux acteurs du marché, étant donné que la consommation réelle a été faible le mois dernier en raison des prix élevés du cuivre.

"Un peu plus de cuivre d'origine russe pourrait arriver en Chine suite aux sanctions occidentales sur les métaux russes", a déclaré He Tianyu, un analyste du cuivre basé à Shanghai chez CRU.

À la suite des sanctions prises en avril par les gouvernements américain et britannique à l'encontre des métaux russes, le London Metal Exchange et le Chicago Mercantile Exchange ont interdit l'accès à leur système à l'aluminium, au cuivre et au nickel russes produits à partir du 13 avril.

La République démocratique du Congo (RDC) a également expédié davantage de marchandises après des retards de livraison dus à des problèmes logistiques, a ajouté M. He.

Au cours des cinq premiers mois, la Chine a importé 2,33 millions de tonnes de cuivre brut et de produits dérivés, soit une hausse de 8,8 % par rapport à la même période en 2023.

Les importations de concentré de cuivre se sont élevées à 2,26 millions de tonnes en mai, soit une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente, selon les données douanières.

Les importations ont totalisé 11,59 millions de tonnes au cours des cinq premiers mois de 2024, en hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe ; Rédaction de Kim Coghill et Subhranshu Sahu)