Les nouvelles sanctions américaines contre Moscou sont plus susceptibles que les précédentes de réduire les importations indiennes de charbon thermique en provenance de Russie parce qu'elles visent spécifiquement les principaux exportateurs, SUEK et Mechel, ont déclaré trois grands négociants en charbon russe.

La Russie, historiquement un exportateur mineur de ce combustible vers l'Inde, a commencé à augmenter ses expéditions vers le pays d'Asie du Sud après les sanctions occidentales contre Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Les dernières sanctions américaines concernent également le système de paiement, les institutions financières et la production d'énergie de la Russie.

"Avec les nouvelles sanctions, je ne m'attends pas à ce que les grandes entreprises indiennes achètent des cargaisons russes", a déclaré un grand négociant indien à Reuters en marge de la conférence Coaltrans dans l'État de Goa, dans l'ouest de l'Inde.

Les négociants, deux Indiens et un Russe, ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

"Les expéditions de charbon ne s'arrêteront pas pour autant, mais les gens hésiteront davantage à toucher les cargaisons russes", a déclaré le second négociant indien, ajoutant que les sanctions pourraient profiter à d'autres fournisseurs de charbon tels que l'Indonésie, l'Australie et l'Afrique du Sud.

Les données de suivi des navires examinées par Reuters montrent que les conglomérats indiens JSW Group, Vedanta et le consortium Arcelor Mittal Nippon Steel India ont été parmi les plus gros importateurs de charbon thermique russe au cours des six derniers mois.

Les trois entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'impact potentiel des nouvelles sanctions.

SUEK, le plus grand producteur et exportateur de charbon de Russie, n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire. Reuters n'a pas été en mesure de joindre Mechel pour un commentaire.

Il n'a pas été possible de déterminer si les nouvelles sanctions américaines annoncées la semaine dernière avaient un impact négatif immédiat, car les cargaisons de charbon thermique mettent généralement plus de deux semaines à partir de la Russie vers l'Inde.

Les fournitures russes de charbon thermique ont augmenté de 19 % en 2023 pour atteindre 10,06 millions de tonnes métriques, soit près de 6 % des importations indiennes de ce combustible, selon la société de conseil Bigmint.

Le ministère indien du commerce n'a pas commenté dans l'immédiat l'impact des sanctions sur le commerce avec la Russie, mais dans une note publiée mercredi, le ministère du pétrole a souligné les "liens de longue date" avec Moscou et les futurs projets de partenariats dans tous les secteurs.

L'Inde est devenue le plus gros acheteur de brut maritime russe depuis le début de la guerre en Ukraine, un commerce qui se heurte également aux nouvelles sanctions américaines.

Tout en développant le commerce avec Moscou depuis les sanctions occidentales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, New Delhi a toujours appelé à une "cessation complète de toutes les hostilités", y compris dans la note publiée par le ministère du pétrole mercredi. (Reportage de Sethuraman N R à Bambolim et Sudarshan Varadhan à Singapour ; Reportage complémentaire de Brijesh Patel ; Rédaction d'Alexander Smith)