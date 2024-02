La guerre en Ukraine vide les caisses de l'État, mais les réserves fiscales que Moscou a constituées au cours des deux dernières décennies suffiront à tenir des années, même si les prix du pétrole chutent jusqu'à 60 dollars le baril.

La partie liquide du Fonds national de richesse de la Russie (NWF) a diminué de plus de moitié, soit 58 milliards de dollars depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, le gouvernement ayant utilisé l'argent pour financer son déficit budgétaire et soutenir les entreprises d'État.

Le NWF, un fonds de secours constitué des recettes énergétiques accumulées, détenait 55 milliards de dollars, soit 2,7 % du produit intérieur brut (PIB), au 1er février 2024, contre 112,7 milliards de dollars, soit 6,6 % du PIB, au 1er février 2022, d'après les données du ministère des finances.

Outre les quelque 300 milliards de dollars de réserves russes immobilisées à l'Ouest, ces données suggèrent que les sanctions contre Moscou et les dépenses militaires effrénées de la Russie réduisent la puissance financière du président Vladimir Poutine.

"Il me semble que nous en sommes déjà au point où l'on a le sentiment qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il en faut plus", a déclaré Sofya Donets, économiste en chef pour la Russie et la CEI chez Renaissance Capital.

Le ministère des finances prévoit de dépenser cette année 1 300 milliards de roubles pour combler le déficit budgétaire et environ 900 milliards de roubles supplémentaires pour les entreprises et les projets d'investissement, ce qui signifie que le montant des fonds disponibles diminue.

En 2023, le ministère des finances a dépensé 3,46 trillions de roubles du NWF pour couvrir le déficit budgétaire et plus de 1 trillion de roubles ailleurs.

"Le Fonds national de réserve dispose d'une marge de sécurité, mais nous devons comprendre qu'elle n'est pas infinie", a déclaré M. Donets. "Si le prix du pétrole n'est pas de 65 dollars le baril, mais de 60 dollars, il faudra prélever des milliers de milliards de roubles supplémentaires sur le Fonds national de réserve.

Evgeny Suvorov, économiste à la CentroCreditBank, a déclaré que le prix du pétrole à 50 dollars le baril cette année réduirait les réserves de la Russie de 2 000 milliards de roubles supplémentaires.

"Dans ce scénario, nous approcherons de l'épuisement des réserves au début de 2025", a déclaré M. Suvorov. "En d'autres termes, la Russie n'a plus d'assurance contre la baisse des prix du pétrole.

MARGE DE SÉCURITÉ

Le prix du Brent se négocie actuellement à environ 82 dollars le baril et le pétrole brut russe de l'Oural < URL-E> se négocie à environ 74 dollars le baril, ne montrant aucun signe d'effondrement imminent. Le ministère russe des finances espère même reconstituer le Fonds national de réserve d'environ 20 milliards de dollars cette année.

Même à 60 dollars le baril, la Russie peut conserver une marge de sécurité, peut-être pendant des années, a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Astra Asset Management, bien que les investissements du NWF dans des projets qui gonflent les actifs illiquides du fonds laissent moins de marge de manœuvre en cas de chute des prix des matières premières.

La partie non liquide du fonds est constituée de dépôts dans des banques d'État, d'investissements en actions, d'obligations d'entreprises et d'autres projets d'investissement. En deux ans, les actifs non liquides sont passés de 38 % à 59 % du fonds, soit 78,6 milliards de dollars.

Sur ces presque 7 trillions de roubles, environ 3,1 trillions de roubles représentent la participation de l'État dans le prêteur dominant Sberbank, et 1,5 trillion de roubles dans d'autres entreprises, telles que VTB < VTBR.MM >, Gazprombank < GZPRI.MM >, Aeroflot < AFLT.MM > et les Chemins de fer russes.

Mais le ministère des finances pourrait se procurer des fonds par le biais des ventes aux enchères de la banque centrale en échange d'actifs illiquides, a déclaré M. Polevoy.

En d'autres termes, le statut d'un actif "illiquide" de jure ne signifie pas qu'il est impossible de l'utiliser de facto à court et moyen terme", a déclaré M. Polevoy. Le budget sera toujours en mesure de recevoir des roubles de la banque centrale pour les actifs "illiquides" du NWF, quel que soit leur statut.

PAS DE CRISE EN VUE

Les autorités russes, conservatrices sur le plan budgétaire, ont tendance à ne pas vouloir faire de vagues. En décembre, le ministre des finances, Anton Siluanov, a déclaré que son ministère n'était pas prêt à ramener le Fonds national de garantie à zéro et à "rester sans un kopeck en réserve".

"Si nous voyons le solde (du fonds de réserve) diminuer, nous prendrons d'autres mesures pour équilibrer le budget", a déclaré M. Siluanov, ce qui implique une réduction des dépenses.

Penser que la Russie pourrait rapidement épuiser ses réserves est trompeur, a déclaré Elina Ribakova, chargée de recherche à l'Institut Peterson pour l'économie internationale et à l'École d'économie de Kiev (KSE), soulignant les efforts de Moscou pour réduire les déficits budgétaires et siphonner les recettes pétrolières depuis 2014.

"Ils ont fait beaucoup de travail pour donner la priorité à la guerre sur les dépenses sociales et produire un ajustement budgétaire plus sévère que nécessaire pour s'isoler de la pression de l'Occident", a-t-elle déclaré.

"Un prix du pétrole à 80 dollars est extrêmement confortable pour la Russie. "Peut-être qu'à 60-70 dollars, elle commencera à ressentir un pincement, mais nous ne pouvons pas commencer à parler de crise si la Russie vend du pétrole à 60 dollars ou plus. (1 $ = 91,5455 roubles) (Reportage de Darya Korsunskaya ; complément d'information et rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Miral Fahmy)