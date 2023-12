Les sanctions américaines constituent un obstacle majeur aux projets de la Russie visant à augmenter les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) par voie maritime afin de compenser le déclin des exportations de gaz par gazoduc vers l'Europe, selon les analystes, alors que l'on s'attend de plus en plus à des retards dans un projet phare.

Quatrième producteur mondial de GNL après les États-Unis, le Qatar et l'Australie, la Russie a l'ambition de porter sa part du marché mondial à environ un cinquième, contre 8 % actuellement, en triplant sa production pour atteindre plus de 100 millions de tonnes métriques d'ici 2030-2035.

Mais alors que Moscou a réussi à détourner les exportations de pétrole, autrefois destinées à l'Europe occidentale, vers la Chine et l'Inde, face aux sanctions, l'impact des restrictions sur le GNL est plus sévère en raison du nombre relativement faible de navires-citernes pouvant transporter du GNL et du manque d'accès de la Russie à la technologie et au financement.

Les efforts de la Russie pour réorienter les ventes de gaz vers la Chine, deuxième consommateur d'énergie au monde après les États-Unis, n'ont eu jusqu'à présent qu'un succès limité, car les négociations prolongées visant à plus que doubler les ventes actuelles au pays via le projet de gazoduc "Power of Siberia 2" n'ont pas encore abouti à un contrat solide.

Dans le même temps, Arctic LNG 2, qui est contrôlé par Novatek, le plus grand producteur russe de GNL, est confronté à des retards, ont déclaré trois sources industrielles sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Elles ont indiqué que les livraisons commerciales de GNL du projet ne sont pas attendues avant le deuxième trimestre 2024 ou plus tard, alors que Novatek a déclaré qu'elles commenceraient au premier trimestre.

Avec trois trains, la capacité d'Arctic LNG 2 devrait être de 19,8 millions de tonnes métriques par an et de 1,6 million de tonnes par an de condensat de gaz stable.

Ce projet est donc au cœur des plans russes visant à accroître les recettes énergétiques, après que les exportations de gaz par gazoduc de l'entreprise publique Gazprom vers l'Europe ont diminué de moitié l'année dernière, pour atteindre un peu plus de 100 milliards de mètres cubes (mmc).

Le Kremlin compte sur les ventes d'énergie, qui ont représenté 57 % des recettes d'exportation totales de la Russie et 27 % du produit intérieur brut l'année dernière.

LA FORCE MAJEURE : UN RAPPEL À L'ORDRE

Les sanctions américaines, qui, selon la Russie, reflètent la volonté de Washington d'éliminer les rivaux de son GNL, ont déjà conduit Novatek à déclarer la force majeure sur les approvisionnements du projet, ont déclaré des sources industrielles à Reuters la semaine dernière.

Craignant un contrecoup des sanctions, les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d'achat pour l'usine, a rapporté le quotidien Kommersant lundi.

Jason Feer, de la société de transport et de courtage de GNL Poten & Partners, a déclaré que la déclaration selon laquelle la Russie ne pouvait pas remplir ses obligations contractuelles était "un signal d'alarme" pour les futurs projets russes de GNL.

"Le train 1 était de loin le plus avancé des projets, de sorte que le cas de force majeure est un signe qu'il sera très difficile d'aller de l'avant avec d'autres projets pour l'instant", a-t-il déclaré. "La Russie a probablement aussi besoin d'équipements étrangers et d'autres formes de soutien pour mener à bien d'autres projets, et les sanctions rendent cela difficile également.

Arctic LNG 2 est situé sur la péninsule de Gydan, qui s'étend dans la mer de Kara, au nord de la Sibérie.

Novatek, qui se présente comme une alternative à Gazprom, détient une participation de 60 % dans le projet. Les compagnies pétrolières publiques chinoises CNOOC Ltd et China National Petroleum Corp (CNPC) détiennent chacune une participation de 10 %, tout comme la compagnie française TotalEnergies et un consortium composé des compagnies japonaises Mitsui and Co et JOGMEC.

Parmi les problèmes rencontrés, il y a le défi technique de convertir le gaz en liquide en le refroidissant à moins 162 Celsius (moins -259,6 Fahrenheit).

Sunny Xu, fondateur de C-LNG, fournisseur de solutions GNL pour petites et moyennes entreprises basé à Singapour, a déclaré que la Chine avait la capacité de construire des modules de liquéfaction, mais qu'elle manquait d'expérience dans la conception et la construction des équipements critiques avancés nécessaires, tout comme la Russie, selon les analystes.

"Les entreprises chinoises peuvent avoir leurs propres solutions, mais quelle sera leur efficacité ? C'est un point d'interrogation", a déclaré M. Xu.

Certaines entreprises occidentales, qui possèdent une expertise technique, ont quitté la Russie en raison du conflit en Ukraine.

Le groupe d'ingénierie français Gaztransport & Technigaz (GTT) a suspendu en janvier son contrat avec la société russe de construction navale Zvezda pour 15 transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) brise-glace.

M. Feer a déclaré qu'il serait difficile de remplacer GTT dans les projets de GNL.

"Quelques autres sociétés proposent des systèmes de confinement, mais GTT est le leader et je ne sais pas si les autres systèmes ont été acceptés par les principaux affréteurs et propriétaires", a-t-il déclaré.

Il s'est dit sceptique quant à la possibilité pour le premier train du projet d'atteindre sa capacité de 6,6 millions de tonnes cette année, comme Novatek l'a déclaré.

COURSE À LA RÉSERVATION DE PÉTROLIERS

Le projet doit également relever le défi de la sécurisation des transporteurs de gaz.

Novatek a déclaré que 15 pétroliers Arc7 de classe glace, capables de traverser des glaces de 2 mètres d'épaisseur, seraient construits sur le chantier naval russe de Zvezda pour Arctic LNG 2.

Six autres pétroliers Arc7 devaient être construits par Hanwha Ocean, anciennement Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dont trois commandés par la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines et trois par le principal groupe russe de pétroliers Sovcomflot.

Cependant, trois pétroliers commandés par Sovcomflot ont été annulés en raison des sanctions imposées à la Russie, a déclaré Hanwha dans des documents réglementaires.

Ronald Smith, de la société de courtage BCS Global Markets basée à Moscou, a déclaré qu'il était possible que le projet Yamal LNG, déjà opérationnel et situé à proximité, partage certains navires-citernes avec Arctic LNG 2.

"Au fil du temps, je m'attends à ce que Novatek acquière la flotte complète de pétroliers Arc7 dont elle a besoin", a-t-il déclaré. "Toutefois, cela pourrait prendre un certain nombre d'années supplémentaires par rapport au calendrier initial d'Arctic LNG 2.