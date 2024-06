Les fournisseurs de viande de porc d'Amérique du Sud et des États-Unis pourraient gagner des parts de marché en Chine si Pékin restreint les importations en provenance de l'Union européenne en réponse à l'escalade des tensions commerciales, selon les négociants et les analystes.

La Russie, partenaire commercial de plus en plus proche de la Chine et qui a commencé à exporter de la viande de porc vers la Chine en février, pourrait également augmenter ses expéditions de viande.

Le ministère chinois du commerce a déclaré lundi qu'il avait ouvert une enquête antidumping sur les importations de viande de porc et de ses sous-produits en provenance de l'Union européenne, après que cette dernière a imposé des droits anti-subventions sur les voitures électriques fabriquées en Chine.

L'impact éventuel sur les exportations de l'UE prendra du temps à se manifester. La Chine a déclaré que l'enquête pourrait durer plus d'un an.

"Le Brésil, l'Argentine et les États-Unis peuvent exporter davantage de viande de porc et d'abats vers la Chine si les exportations de l'Union européenne sont restreintes", a déclaré Pan Chenjun, analyste principal chez Rabobank à Hong Kong.

"Si la taxe antidumping est trop élevée, les expéditions en provenance d'autres pays, tels que les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, augmenteront.

Les droits antidumping pourraient toucher durement l'Europe, car les achats de porc de la Chine en Europe comprennent des parties telles que les pieds, les oreilles et les abats, qui sont généralement utilisés pour les aliments pour animaux de compagnie plutôt que pour la consommation humaine en Europe.

M. Pan a toutefois déclaré que l'impact sur le marché chinois serait limité.

"Nous ne pensons pas que la restriction des importations en provenance de l'Union européenne ait un impact important sur le marché local en termes d'approvisionnement et de prix. En effet, les importations chinoises de viande de porc et d'abats ne représentent que 5 % de la consommation totale", a déclaré M. Pan.

UN CONSOMMATEUR ET UN PRODUCTEUR DE PREMIER PLAN

En 2023, la Chine a importé pour 6 milliards de dollars de viande de porc, y compris les abats, selon les données douanières.

La Chine est le premier producteur mondial de porcs et consomme environ la moitié de la production mondiale.

Les prix du porc sur le marché intérieur ont chuté, mais l'offre excédentaire s'est réduite cette année, les éleveurs ayant abattu moins de porcs pour stimuler le marché.

Un négociant en alimentation animale basé en Asie a déclaré que le Brésil, principal partenaire commercial de la Chine dans le domaine agricole, avait tout à gagner d'une éventuelle perturbation des échanges avec l'Union européenne.

Ce négociant, qui a demandé à ne pas être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler à la presse, a déclaré que le Brésil était très compétitif en termes de prix et qu'il serait en mesure d'augmenter facilement sa part de marché.

La Russie a également un potentiel de croissance et, selon Yuri Kovalev, directeur de l'Union nationale des producteurs de porc du pays, elle souhaite obtenir une part de 10 % des importations de porc de la Chine d'ici trois à quatre ans.

Au 2 juin, les expéditions de porc russe vers la Chine s'élevaient à 4 260 tonnes métriques, mais Sergey Dankvert, directeur de Rosselkhoznadzor, l'organisme russe de surveillance de l'agriculture, a déclaré au début du mois que la Russie pourrait exporter jusqu'à 100 000 tonnes de porc vers la Chine en 2024.

Viktor Linnik, directeur de Miratorg, l'un des principaux fournisseurs de viande de porc en Russie, a déclaré lors d'un forum d'investissement à Saint-Pétersbourg que le holding agricole était prêt à fournir à la Chine environ 40 000 tonnes de viande de porc d'ici la fin de l'année.

Un négociant en viande de Shanghai, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que son entreprise était en contact avec des exportateurs de porc russes. (Reportage de Naveen Thukral ; reportages complémentaires d'Olga Popova à Moscou et de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Barbara Lewis)