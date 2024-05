VILNIUS (Reuters) - Les Lituaniens se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle lors de laquelle le président sortant Gitanas Nauseda devrait remporter un nouveau mandat.

Gitanas Nauseda, 59 ans, bénéficie du soutien de 29% des électeurs, selon un récent sondage réalisé par Delfi/Spinter Tyrimai. Sa principale rivale, la Première ministre Ingrida Simonyte, 49 ans, est créditée de 14% des voix.

Tous deux sont de fervents partisans de Kyiv et souhaitent consacrer au moins 3% du produit intérieur brut (PIB) de la Lituanie à des dépenses militaires afin notamment de moderniser l'armée.

Les craintes de subir le même sort que l'Ukraine si la Russie gagne la guerre sont vives dans les pays Baltes, anciennes républiques soviétiques désormais membres de l'Otan.

Un peu plus de la moitié des Lituaniens pense qu'une attaque de la Russie est possible, voire probable, selon un sondage réalisé par ELTA/Baltijos Tyrimai.

Gitanas Nauseda et Ingrida Simonyte sont toutefois en désaccord sur un certain nombre de questions, comme celle du mariage homosexuel auquel le président sortant est opposé.

Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20h00 heure locale (17h00 GMT), et les résultats sont attendus après minuit. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour sera organisé le 26 mai.

