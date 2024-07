La Russie est prête à travailler avec tout dirigeant américain désireux de s'engager dans un "dialogue équitable et mutuellement respectueux", a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tout en saluant la position sur l'Ukraine du candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance.

M. Vance, choisi cette semaine par Donald Trump comme colistier, souhaite réduire le soutien militaire américain à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et a déclaré que Kiev n'avait aucune chance de récupérer tous les territoires pris par la Russie depuis qu'elle a lancé son invasion totale de l'Ukraine en février 2022.

"Il est en faveur de la paix, il est en faveur de la fin de l'assistance fournie et nous ne pouvons que nous en réjouir car c'est ce dont nous avons besoin - arrêter de remplir l'Ukraine d'armes et alors la guerre prendra fin", a déclaré M. Lavrov à la presse.

Les alliés européens des États-Unis sont largement préoccupés par la sélection de M. Vance comme candidat de M. Trump à la vice-présidence lors de l'élection du 5 novembre. M. Trump a exprimé son malaise à l'égard du dernier programme d'aide à l'Ukraine adopté par le Congrès en avril. Mais, contrairement à M. Vance, il ne s'y est pas explicitement opposé.

M. Trump a également déclaré à la fin du mois dernier qu'il n'acceptait pas les conditions fixées par le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. M. Poutine a déclaré que la Russie mettrait fin à la guerre si Kiev lui cédait les quatre régions de l'est et du sud du pays revendiquées par Moscou.

M. Trump - qui a été président de 2017 à 2021 - et le président américain Joe Biden sont engagés dans un match retour serré, selon la plupart des sondages d'opinion.

"Nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant américain, nous resterons prêts à travailler avec n'importe quel dirigeant américain, que le peuple américain élira", a déclaré M. Lavrov, si le dirigeant est "prêt à s'engager dans un dialogue équitable et mutuellement respectueux".

"Sous Trump, de plus en plus de sanctions ont été imposées, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, mais à ce moment-là, le dialogue était en cours entre nous et Washington au plus haut niveau", a déclaré M. Lavrov.

"Il a ajouté que depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les contacts à haut niveau entre Washington et Moscou s'étaient taris.

Selon une évaluation publiée ce mois-ci par le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis, la Russie "reste la principale menace pour nos élections" et des "acteurs d'influence russes" non identifiés envisagent secrètement de "faire basculer l'opinion publique" dans les États clés et de "diminuer le soutien des États-Unis à l'Ukraine".

"Nous n'interférons pas dans les affaires intérieures des autres États. Cela inclut les États-Unis", a déclaré M. Lavrov.

Il était à New York pour présider deux réunions du Conseil de sécurité des Nations unies pendant la présidence russe de cet organe en juillet. (Reportage de Michelle Nichols, édition d'Alistair Bell)