Le président français Emmanuel Macron a déclaré que tous les signes indiquaient que l'attaque d'une salle de concert près de Moscou, au cours de laquelle 137 personnes ont été tuées, avait été perpétrée par l'État islamique, déclarant lundi à la Russie qu'il serait "cynique et contre-productif" d'essayer de blâmer l'Ukraine.

La Russie a contesté les affirmations des États-Unis et d'autres pays selon lesquelles le groupe militant État islamique a orchestré l'attaque à l'arme à feu, accusant Washington de couvrir l'Ukraine.

"Cette attaque a été revendiquée par l'État islamique et les informations dont nous disposons, nos services (de renseignement) ainsi que nos principaux partenaires, indiquent effectivement que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cette attaque", a déclaré M. Macron.

"Je pense qu'il serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses citoyens d'utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine."

Le président Vladimir Poutine n'a pas mentionné publiquement le groupe militant islamiste en relation avec les attaquants, qui, selon lui, tentaient de fuir en Ukraine.

M. Poutine a déclaré que certaines personnes "du côté ukrainien" étaient prêtes à faire passer la frontière aux hommes armés. L'Ukraine a nié tout rôle dans l'attaque et le président Volodymyr Zelenskiy a accusé M. Poutine de chercher à détourner la responsabilité de l'attaque en mentionnant l'Ukraine.

La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a remis en question les affirmations des États-Unis selon lesquelles l'État islamique, qui a autrefois cherché à contrôler des pans entiers de l'Irak et de la Syrie, était à l'origine de l'attaque.

M. Macron a déclaré que le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou avait également tenté de commettre des attentats en France.

M. Macron s'exprimait à son arrivée pour une visite en Guyane française, après que le gouvernement français a porté dimanche l'alerte terroriste à son niveau le plus élevé à la suite de l'attentat de Moscou.

"Nous avons proposé d'accroître la coopération avec les services (de renseignement) russes et nos partenaires dans la région, afin que les coupables soient retrouvés le plus rapidement possible et que nous continuions à lutter efficacement contre ces groupes qui visent plusieurs pays".