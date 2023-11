Le détaillant russe Magnit a déclaré vendredi qu'il avait acheté un bloc supplémentaire d'actions à des actionnaires étrangers, achevant ainsi un rachat d'une valeur d'environ 736 millions de dollars qui a donné aux investisseurs occidentaux une chance de récupérer certains actifs bloqués en Russie.

Magnit a racheté des actions en circulation pour une valeur d'environ 48,5 milliards de roubles (540,6 millions de dollars) en septembre, mais a organisé une offre publique d'achat supplémentaire portant sur 7 899 569 actions, soit environ 7,8 % de l'ensemble des actions émises, afin de donner à davantage d'investisseurs la possibilité de se défaire de leurs avoirs russes.

L'offre globale représentait la première occasion pour les actionnaires non-résidents d'une société publique russe de céder leurs actions avec un règlement en différentes devises depuis que les sanctions occidentales radicales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et les contre-mesures russes qui ont suivi ont restreint les flux de capitaux.

"Plus de 300 investisseurs de 25 pays ont participé aux transactions, y compris des fonds de gestion active à long terme, des fonds indiciels passifs/ETF, des fonds spéculatifs, des fonds de pension et des fonds souverains, des family offices et des investisseurs individuels", a déclaré Magnit dans un communiqué.

La filiale à 100 % de Magnit, Magnit Alyans, est devenue propriétaire de 29,7 % de ses actions à la suite des transactions, a déclaré Magnit. Magnit Alyans a payé environ 66 milliards de roubles pour les actions au total, selon les calculs de Reuters.

Magnit, deuxième distributeur russe avec plus de 28 000 magasins d'alimentation et d'articles ménagers en Russie et en Ouzbékistan, a acheté toutes les actions à 2 215 roubles l'unité, ce qui représente une décote par rapport à ses actions cotées à Moscou, qui s'échangeaient à environ 6 260 l'unité vendredi.

Le Kremlin exige une décote d'au moins 50 % sur les ventes d'actifs impliquant des étrangers.

(Reportage de Reuters ; rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Gareth Jones)