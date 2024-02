Le fabricant de biscuits Oreo Mondelez a mis en place cette semaine une nouvelle direction pour ses activités rentables en Russie, selon deux notes internes de l'entreprise consultées par Reuters, qui révèlent de nouveaux détails sur la refonte de l'entreprise en Europe.

Après des mois de boycott et de pression de la part des actionnaires et des activistes pour quitter la Russie, Mondelez, dont le siège est à Chicago, a cessé de faire de la publicité dans le pays, mais n'a pas réussi à se retirer complètement de la Russie.

Dans l'une des notes internes consultées par Reuters, le président de Mondelez Europe, Vince Gruber, informe le personnel qu'un nouveau directeur général a été nommé pour diriger les activités en Russie, que M. Gruber décrit comme une "organisation autonome".

Mais dans son nouveau rôle, le directeur général de la Russie rend compte à un autre cadre qui rend compte à M. Gruber, selon le mémo. Cet arrangement pourrait ne pas apaiser les critiques de Mondelez. L'entreprise possède trois usines en Russie et a continué à y vendre ses produits, dont le chocolat Milka, malgré la pression des investisseurs et les boycotts appelant à son départ.

En droit, nous utilisons l'expression "une distinction sans différence". Il s'agit d'une tentative de contournement qui n'a pas beaucoup de sens", a déclaré Nell Minow, experte en gouvernance d'entreprise et vice-présidente de ValueEdge Advisors. "Il y a certains types de relations commerciales qui se justifient, s'il s'agit de santé, de fournitures dont on a un besoin urgent. Il s'agit de biscuits et il n'y a vraiment pas d'excuse".

En réponse aux questions de Reuters, Mondelez a déclaré vendredi qu'"à compter de la fin de l'année 2023, nous avons mis en place nos activités locales pour fonctionner de manière plus indépendante."

Et d'ajouter : "Les produits vendus en Russie sont désormais fabriqués et distribués localement, sans importation de produits finis de l'Europe vers la Russie ni exportation de la Russie vers l'Europe."

Mondelez devrait faire une présentation lors de la conférence du Consumer Analyst Group of New York qui se tiendra mardi à Boca Raton, en Floride.

McDonalds, Starbucks et de nombreuses autres marques mondiales ont quitté la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine voisine en 2022, passant par pertes et profits des milliards d'euros d'actifs.

Les rivaux de Mondelez, dont le fabricant de Maggi, Nestlé, continuent d'opérer en Russie. Les denrées alimentaires ne font l'objet d'aucune sanction internationale.

Dans son rapport annuel publié en février, l'entreprise a déclaré que la guerre en Ukraine constituait un risque pour ses activités, susceptible d'entraîner des pertes humaines, des dommages physiques et la destruction de ses biens.

"Nous pourrions également être confrontés à des questions ou à un examen négatif de la part des parties prenantes concernant nos activités en Russie, malgré notre rôle en tant qu'entreprise alimentaire et nos déclarations publiques sur l'Ukraine et la Russie", a déclaré Mondelez dans son rapport annuel.

Dans un communiqué publié l'année dernière, Mondelez a déclaré que ses activités en Russie fournissaient "des produits de longue conservation qui sont des produits de base quotidiens pour les gens ordinaires" et que la suspension des activités "signifierait l'interruption d'une partie de l'approvisionnement alimentaire pour de nombreuses familles qui n'ont pas leur mot à dire dans la guerre".

Dans une note datée du 31 janvier, M. Gruber, cadre de Mondelez, a annoncé au personnel que l'entreprise allait réorganiser la région européenne en 14 "unités commerciales" responsables de zones plus petites et de pays individuels. Le 13 février, une autre note de M. Gruber informait le personnel qu'Alexey Blinov deviendrait le nouveau directeur général de la Russie. M. Blinov est un cadre financier de Mondelez basé à Moscou, selon LinkedIn.

L'Europe, où les chocolats Milka et Cadbury de Mondelez sont populaires, est le plus grand marché de l'entreprise en termes de ventes, mais elle est en désaccord avec les détaillants de cette région au sujet des hausses de prix.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Mondelez a déclaré qu'elle réduisait ses activités en Russie et se concentrait sur des "offres de base", mais elle a dû faire face à des pressions internes de la part de ses employés pour se retirer.

L'année dernière, un boycott de Mondelez a éclaté dans les pays nordiques après qu'une agence ukrainienne a qualifié l'entreprise de "sponsor international de la guerre".

En juin dernier, Mondelez a déclaré qu'elle rendrait ses activités russes "autonomes avec une chaîne d'approvisionnement autosuffisante avant la fin de l'année", mais n'a pas fourni d'autres détails.

Ses activités en Russie sont plus rentables qu'elles ne l'ont été par le passé, a déclaré l'entreprise dans son rapport annuel publié au début du mois.

Avant la guerre, les cadres de Mondelez à Moscou géraient également ses activités en Ukraine, selon une source familière avec la structure. Les activités en Ukraine ont été retirées de la supervision de Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, a déclaré la source. (Reportage de Jessica DiNapoli à New York ; Rédaction de Matthew Lewis)