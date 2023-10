Le gouvernement russe a publié vendredi une liste de voitures produites dans le pays que les fonctionnaires devraient acheter, toutes de marques russes ou chinoises, soulignant l'infiltration de Pékin dans l'industrie automobile russe depuis la guerre en Ukraine.

Les constructeurs automobiles chinois se sont emparés de parts de marché après le départ de producteurs tels que Renault et Nissan.

Alors que l'Occident fuit la Russie, la Russie a fui les entreprises occidentales.

Le journal Kommersant a rapporté cette année que le Kremlin avait demandé aux fonctionnaires impliqués dans les préparatifs de l'élection présidentielle russe de 2024 de cesser d'utiliser les iPhones d'Apple parce qu'il craignait que ces appareils ne soient vulnérables aux agences de renseignement occidentales.

Vendredi, le ministère de l'industrie et du commerce a déclaré que la liste des voitures était composée de celles recommandées pour une utilisation prioritaire par les employés de l'État et des municipalités à des fins officielles, conformément à une instruction du président Vladimir Poutine.

"À ce jour, les entreprises nationales ont déjà produit une large gamme de modèles aux caractéristiques techniques et aux équipements variés (six marques et plus de 20 modèles) qui sont en mesure de répondre aux besoins des différents niveaux de fonctionnaires", a déclaré le ministère.

Tous les constructeurs automobiles se sont engagés à renforcer la localisation de la production, sur la base d'accords d'investissement spéciaux conclus avec le gouvernement.

Les voitures russes citées sont cinq modèles Lada, produits par le plus grand constructeur automobile russe, Avtovaz, ainsi que les marques UAZ, Aurus et Moskvich, et les voitures électriques Evolute.

La Moskvich, une voiture de l'ère soviétique remise au goût du jour, est emblématique de l'emprise croissante de la Chine sur l'industrie automobile russe. Des sources ont déclaré à Reuters que le modèle Moskvich 3 est un JAC Sehol X4 assemblé à Moscou à l'aide de kits achetés à un partenaire chinois.

Cinq modèles du constructeur chinois Haval, qui produit des voitures dans son usine de la région de Toula, à 200 kilomètres de Moscou, depuis 2019, ont été répertoriés.

Haval n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage de Gleb Stolyarov ; Rédaction d'Alexander Marrow et Barbara Lewis)