Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré samedi que les travaux de réparation de la raffinerie de pétrole NORSI de Lukoil prendraient au moins un mois ou un mois et demi, a rapporté l'agence de presse TASS.

Lukoil a déclaré au début du mois qu'il avait arrêté une unité de la quatrième plus grande raffinerie de Russie, située près de la ville de Nizhny Novgorod, à quelque 430 km à l'est de Moscou, à la suite d'un "incident", sans donner plus de détails. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; édition de Jason Neely)