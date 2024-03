* Des assaillant armés ont ouvert le feu dans une salle de concert près de Moscou

* Onze personnes ont été arrêtées, selon le Kremlin

* Le dernier bilan fait état de 93 morts, il pourrait encore s'alourdir

* Les auteurs présumés avaient des connexions en Ukraine, affirme le FSB

* Kyiv dément toute implication, l'Etat islamique a revendiqué l'attaque

par Guy Faulconbridge et Alexander Marrow

MOSCOU, 22 mars (Reuters) - La Russie a arrêté 11 personnes dont quatre suspects armés en lien avec la fusillade perpétrée vendredi soir dans une salle de concert de la banlieue de Moscou qui a fait 93 morts et une centaine de blessés, a fait savoir samedi le Kremlin.

Le directeur du Service fédéral de sécurité (FSB), Alexander Bortnikov, a indiqué au président russe Vladimir Poutine que "quatre terroristes" figuraient parmi les personnes arrêtées et que les efforts se poursuivaient pour identifier leurs complices, a indiqué le Kremlin.

Le député russe Alexander Khinshtein avait indiqué plus tôt que deux personnes avaient été arrêtées dans la région russe de Briansk à la suite d'une course-poursuite et que d'autres suspects avaient fui à pied dans une forêt voisine.

D'après le récit du Kremlin, il semble que les autres suspects ont été arrêtés par la suite.

Selon le FSB, cité par l'agence Interfax, les quatre tireurs présumés ont été arrêtés tôt samedi alors qu'ils se dirigeaient vers la frontière avec l'Ukraine où ils avaient des contacts. Ils ont été transférés à Moscou, a-t-il ajouté.

Les autorités russes n'ont fourni aucune preuve de l'existence d'un lien entre l'Ukraine et l'attaque meurtrière. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhaïlo Podoliak a déclaré vendredi que Kyiv n'avait rien à voir avec l'attentat, qui a été revendiqué par l'Etat islamique.

Selon Alexander Khinshtein, un pistolet, un chargeur pour un fusil d'assaut et des passeports du Tadjikistan ont été trouvés dans la voiture des assaillants présumés.

Le Tadjikistan, qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique, est un État d'Asie centrale dont la population est majoritairement musulmane.

"RAFALES DE TIRS"

Le comité d'enquête russe a indiqué samedi que le bilan de l'attaque s'était alourdi à 93 morts, précisant que certaines victimes avaient été tués par balles tandis que d'autre ont péri en raison du vaste incendie qui s'est déclaré dans la salle de concert.

Vendredi soir, des hommes armés ont ouvert le feu au Crocus City Hall, salle de concert pouvant accueillir 6.200 personnes, peu avant un concert du groupe de rock "Picnic" qui affichait complet.

Des images vidéo montrent des personnes s'installant dans la salle de concert avant de se précipiter vers les sorties alors que des coups de feu retentissent. D'autres images ont montré des hommes tirant sur des groupes de personnes, certaines victimes gisant dans des mares de sang.

"Soudain, il y a eu des détonations derrière nous, des coups de feu. Une rafale de tirs, je ne sais pas ce que c'était", a déclaré à Reuters un témoin préférant conserver l'anonymat.

"Une bousculade a commencé, tout le monde s'est rué vers l'escalator", a-t-il ajouté. "Tout le monde criait, tout le monde courait."

De longues files d'attente se sont formés samedi à Moscou devant des centres de dons de sang. Les autorités sanitaires ont fait état de plus de 120 blessés.

Le bilan devrait encore s'alourdir, a prévenu sur Telegram le comité d'enquête russe.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

L'EI a déclaré dans un communiqué que ses combattants avaient mené une attaque dans la banlieue de Moscou, "tuant et blessant des centaines (de personnes) et causant d'importants dommages avant de se retirer vers leur base en toute sécurité", sans fournir plus de détails.

Un responsable américain a déclaré vendredi que les Etats-Unis possédaient des renseignements confirmant la revendication de l'EI.

La fusillade intervient deux semaines après que l'ambassade des Etats-Unis à Moscou a prévenu que des "extrémistes" projetaient une attaque imminente dans la capitale russe.

Vladimir Poutine, réélu il y a une semaine pour un cinquième mandat, a apporté son soutien au président syrien Bachar al Assad en déclenchant en 2015 une intervention contre l'EI en Syrie.

De nombreux pays, dont les Etats-Unis, ont exprimé leur consternation après l'attaque et présenté leurs condoléances.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné "une attaque terroriste haineuse et lâche".

Le président français, Emmanuel Macron, a fermement condamné l'attaque, a fait savoir vendredi l'Elysée, ajoutant que la France exprimait "sa solidarité avec les victimes, leurs proches et tout le peuple russe".

La Russie a renforcé la sécurité dans les aéroports et les centres de transport de la capitale. Tous les rassemblements et événements publics du week-end ont été annulés dans le pays.

(Reportage Alexander Marrow, rédigé par Mark Trevelyan; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)