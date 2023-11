L'Angola a officiellement démarré l'exploitation de sa nouvelle mine de diamants à Luele, la plus grande du pays et l'une des plus importantes au monde en termes de ressources estimées, a déclaré le pays lundi, à un moment où la demande mondiale de diamants est déjà déprimée.

La demande de bijoux en diamants a été touchée par les taux d'intérêt élevés aux États-Unis, où se concentre 55 % de la demande mondiale, par la faiblesse de la reprise post-pandémique en Chine et par la concurrence des diamants cultivés en laboratoire.

Catoca, l'entreprise minière angolaise contrôlée par l'État, a découvert en 2013 le gisement de diamants Luele dans le cadre du projet, connu auparavant sous le nom de Luaxe, l'une des plus grandes découvertes de l'industrie du diamant depuis plus d'un demi-siècle.

"Il s'agit de la seule nouvelle mine de diamants importante au monde qui commencera à produire au cours de cette décennie", a déclaré l'analyste indépendant Paul Zimnisky.

Les ressources de Luele contiennent environ 628 millions de carats de diamants avec une durée de vie de 60 ans, selon la présentation du projet, vue par Reuters.

La présentation n'a pas révélé les plans de production du projet pour 2024. De Beers, le plus grand producteur mondial de diamants bruts en termes de volume, estime la production mondiale de diamants bruts pour 2022 à 121 millions de carats.

L'usine du projet a une capacité initiale de traitement de 4 millions de tonnes métriques de minerai par an, avec une augmentation progressive jusqu'à 12 millions de tonnes dans plusieurs années. Au cours de la phase pilote, Luele a déjà extrait 5 millions de carats de diamants, selon la présentation.

Le projet de 600 millions de dollars démarre à un moment difficile pour l'industrie.

La demande de diamants bruts a été faible ces derniers mois et l'Inde, qui taille et polit 90 % des diamants bruts du monde, a demandé aux mineurs mondiaux de cesser de lui vendre les pierres précieuses afin de gérer les stocks accumulés.

"Vous ne pouvez pas retarder l'ouverture d'une mine, mais je pense qu'elle ouvre à un moment terrible pour les diamants", a déclaré Richard Chetwode, un consultant de l'industrie du diamant.

Le projet pourrait toutefois attirer des recettes budgétaires supplémentaires dans le pays, qui est aux prises avec une forte inflation, et soutenir les investissements futurs dans le pays.

"Il est juste de dire que l'Angola est le pays le plus prometteur pour les diamants", a déclaré M. Zimnisky.

"Il y a eu une certaine volatilité dans les fondamentaux de l'industrie au cours des quatre dernières années, mais je pense que la plupart d'entre eux sont derrière nous pour le moment. La pandémie, les fermetures, les mesures de relance et leur dénouement ont été des circonstances très inhabituelles.

Catoca, dont Alrosa, la société russe frappée par les sanctions, détient 41 % des parts, détient actuellement une participation de 50,5 % dans le projet Luele. Les géologues d'Alrosa ont contribué à la découverte du gisement de diamants, mais l'entreprise n'a pas obtenu de participation directe dans le projet. (Reportage de Miguel Gomes ; reportages complémentaires de Polina Devitt et Felix Njini ; édition de David Evans)