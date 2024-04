Plus de 10 400 maisons ont été inondées en Russie, selon l'agence de presse nationale RIA.

La situation la plus grave se trouve dans les montagnes de l'Oural, selon l'agence.

Le fleuve Oural, qui prend sa source dans les monts Oural et se jette dans la mer Caspienne, a gonflé de plusieurs mètres en quelques heures vendredi, en raison de la fonte des eaux, et a franchi la digue d'un barrage dans la ville d'Orsk, à 1 800 km à l'est de Moscou.