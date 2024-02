Après des mois de négociations, un accord de 5,2 milliards de dollars en espèces et en actions a été annoncé lundi pour la vente des principaux actifs russes du groupe technologique Yandex, souvent qualifié de "Google russe", à un consortium d'investisseurs russes.

Voici pourquoi cet accord est important.

LE PLUS GRAND ACTIF TECHNOLOGIQUE DE LA RUSSIE

Moscou cherche depuis longtemps à exercer une plus grande influence sur Yandex, créée à la fin des années 1990 lors du boom des dotcoms, et devenue un acteur clé des services en ligne tels que la recherche et la publicité, la messagerie électronique, le covoiturage, le commerce électronique, l'informatique dématérialisée et le streaming.

La vente à un groupe d'investisseurs russes permettrait à Yandex de passer pour la première fois sous le contrôle d'entités exclusivement russes.

Yandex, qui est entrée en bourse sur le Nasdaq en 2011 par l'intermédiaire de sa société holding enregistrée aux Pays-Bas, Yandex NV, a un flottant de près de 88 % et compte de nombreux investisseurs occidentaux parmi ses actionnaires.

"C'est exactement ce que nous voulions obtenir il y a quelques années, lorsque Yandex était menacée d'être rachetée par des géants occidentaux de l'informatique", a déclaré Anton Gorelkin, chef adjoint de la commission de la politique de l'information du parlement russe. "Yandex est plus qu'une entreprise, c'est un atout pour l'ensemble de la société russe.

"Yandex est devenue une entreprise informatique russe à part entière.

Sous la pression des exigences du Kremlin en matière de contenu, Yandex a vendu son agrégateur d'actualités et d'autres ressources en ligne à son rival VK, contrôlé par l'État, à la fin de 2022, cherchant ainsi à dépolitiser son activité. Elle a ensuite commencé à travailler sur la restructuration de l'entreprise.

SORTIE DE L'ENTREPRISE

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, des dizaines d'entreprises étrangères ont quitté le marché, nombre d'entre elles abandonnant des actifs à des conditions défavorables.

Le Kremlin exige une remise d'au moins 50 % sur les transactions impliquant des propriétaires étrangers, ce qui signifie que, bien que Yandex serve en grande partie le marché russe, elle est toujours soumise à ces conditions.

La transaction de 5,2 milliards de dollars est nettement inférieure à la valeur finale de Yandex - sa capitalisation boursière a brièvement approché les 30 milliards de dollars en 2021 -, mais il s'agirait de l'une des transactions les plus importantes depuis le début de la guerre.

De nombreuses entreprises ont vendu des actifs pour une somme symbolique, tandis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné la saisie temporaire d'autres actifs, tels que ceux appartenant à Danone et à Carlsberg.

YANDEX FUTURE

Dans une lettre adressée aux employés, les dirigeants de Yandex ont souligné que l'entreprise resterait indépendante.

Les nouveaux propriétaires proposés, Consortium.First, seraient composés de la direction de Yandex, d'un fonds contrôlé par la major pétrolière Lukoil et de trois autres sociétés appartenant aux hommes d'affaires Alexander Chachava, Pavel Prass et Alexander Ryazanov.

L'influence que pourrait avoir le nouvel actionnaire russe n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Lukoil n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Reuters a demandé des commentaires aux entreprises liées à Chachava et Prass. Ryazanov n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

PARTICULARITÉS DE L'ACCORD

Yandex NV a déclaré que la contrepartie en espèces de l'opération - jusqu'à 230 milliards de roubles (2,52 milliards de dollars) - serait payée en yuans chinois en dehors de la Russie.

Une personne au fait du dossier a déclaré qu'il s'agissait de la seule devise qui convenait à toutes les parties.

La plupart des banques russes ont été déconnectées du système de paiement mondial SWIFT peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les transactions en dollars et en euros sont devenues de plus en plus difficiles, voire impossibles à exécuter.

La part du yuan chinois sur le marché russe est montée en flèche. (1 $ = 91,3875 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alexander Smith)