Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que les scientifiques russes étaient sur le point de créer des vaccins contre le cancer qui pourraient bientôt être mis à la disposition des patients.

M. Poutine a déclaré dans des commentaires télévisés que "nous sommes très proches de la création de soi-disant vaccins contre le cancer et de médicaments immunomodulateurs d'une nouvelle génération".

"J'espère qu'ils seront bientôt utilisés efficacement comme méthodes de thérapie individuelle", a-t-il ajouté lors d'un forum moscovite sur les technologies futures.

M. Poutine n'a pas précisé quels types de cancer les vaccins proposés viseraient, ni comment.

Un certain nombre de pays et d'entreprises travaillent sur des vaccins contre le cancer. L'année dernière, le gouvernement britannique a signé un accord avec la société allemande BioNTech pour lancer des essais cliniques fournissant des "traitements personnalisés contre le cancer", dans le but d'atteindre 10 000 patients d'ici à 2030.

Les sociétés pharmaceutiques Moderna et Merck & Co développent un vaccin expérimental contre le cancer dont une étude à mi-parcours a montré qu'il réduisait de moitié le risque de récidive ou de décès dû au mélanome - le cancer de la peau le plus mortel - après trois ans de traitement.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe actuellement six vaccins homologués contre les papillomavirus humains (HPV), responsables de nombreux cancers, dont le cancer du col de l'utérus, ainsi que des vaccins contre l'hépatite B (HBV), qui peut entraîner un cancer du foie.

Lors de la pandémie de coronavirus, la Russie a mis au point son propre vaccin Sputnik V contre le COVID-19 et l'a vendu à un certain nombre de pays, bien qu'elle se soit heurtée à la réticence générale de la population à se faire vacciner.

Poutine lui-même a déclaré qu'il avait pris le vaccin Sputnik, afin de s'assurer de son efficacité et de sa sécurité. (Reportage de Lucy Papachristou ; Rédaction de Mark Trevelyan, William Maclean)