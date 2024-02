Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus par téléphone jeudi et ont tous deux rejeté ce qu'ils ont appelé l'ingérence des États-Unis dans les affaires d'autres pays, a déclaré le Kremlin.

Le conseiller du Kremlin, Yury Ushakov, a donné des détails sur l'appel lors d'une conférence de presse, indiquant que les deux dirigeants avaient parlé de la création d'un "ordre mondial multipolaire et plus juste" face aux efforts déployés par les États-Unis pour contenir les deux plus grands adversaires de Washington.

M. Poutine et M. Xi continueront à avoir des "interactions personnelles étroites", mais aucune visite réciproque n'est prévue pour le moment, a déclaré M. Ushakov.

La Chine et la Russie se sont rapprochées et ont développé leurs relations commerciales ces dernières années, alors que les États-Unis et leurs alliés imposaient des sanctions contre les deux pays, en particulier contre Moscou après son invasion de l'Ukraine en 2022.

M. Poutine et M. Xi se sont rencontrés à deux reprises l'année dernière, alors que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint 218,2 milliards de dollars entre janvier et novembre, selon les données des douanes chinoises, atteignant ainsi un an plus tôt que prévu l'objectif fixé par les deux pays en 2019.

La Russie a entre-temps dépassé l'Arabie saoudite pour devenir le premier fournisseur de pétrole brut de la Chine en 2023, selon des données chinoises publiées le mois dernier.

Les deux pays poursuivront leurs projets énergétiques communs en 2024, a déclaré M. Ushakov.

M. Poutine et M. Xi ont également discuté de la situation en Ukraine et de la résolution des conflits au Moyen-Orient, et ils partagent le même point de vue sur ces conflits, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. La Russie soutient la politique de la Chine à l'égard de Taïwan, a-t-il ajouté.

Moscou et Pékin commercent de plus en plus en roubles et en yuans à mesure qu'ils abandonnent les échanges en dollars américains. M. Poutine et M. Xi ont souligné lors de leur appel qu'il était important de construire "une infrastructure financière qui garantisse la fiabilité des paiements", a déclaré M. Ushakov.

Selon les médias d'État chinois, M. Xi a déclaré à M. Poutine que les deux pays devraient poursuivre une coordination stratégique étroite et défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de leurs pays respectifs. M. Xi a ajouté que les deux parties devraient s'opposer résolument à l'ingérence de forces extérieures dans leurs affaires intérieures.