Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi Nicolas Maduro pour sa victoire aux élections contestées au Venezuela, et le Kremlin a déclaré qu'il approfondissait la coopération dans tous les domaines, y compris les domaines sensibles, avec Caracas.

M. Maduro et son rival de l'opposition, Edmundo Gonzalez, ont tous deux revendiqué la victoire à l'élection présidentielle, alors que Washington et d'autres gouvernements étrangers mettent en doute les résultats officiels qui donnent la victoire au président sortant.

L'autorité électorale nationale a déclaré juste après minuit que M. Maduro avait remporté un troisième mandat avec 51 % des voix - un résultat qui prolongerait un quart de siècle de régime socialiste.

M. Poutine a soutenu M. Maduro, 61 ans, un allié qui a accusé les États-Unis et l'Occident d'alimenter la guerre en Ukraine. Il a déclaré que Moscou jouissait d'un partenariat stratégique avec l'État sud-américain et que M. Maduro était toujours le bienvenu en Russie.

"Les relations russo-vénézuéliennes ont le caractère d'un partenariat stratégique", a déclaré M. Poutine dans un message adressé à M. Maduro, selon le Kremlin. "Je suis convaincu que vos activités à la tête de l'État continueront à contribuer à leur développement progressif dans toutes les directions."

"Cela répond pleinement aux intérêts de nos peuples amis et est conforme à la construction d'un ordre mondial plus juste et plus démocratique", a ajouté M. Poutine. "Je tiens à confirmer que nous sommes prêts à poursuivre notre travail conjoint constructif sur les questions d'actualité à l'ordre du jour bilatéral et international.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington craignait que les résultats annoncés par l'autorité électorale ne reflètent pas le vote du peuple. L'autorité est censée être un organisme indépendant, mais l'opposition affirme qu'elle agit comme un bras armé du gouvernement de M. Maduro.

Moscou considère le Venezuela comme un partenaire clé en Amérique latine, et les deux États sanctionnés ont coopéré au cours des deux dernières décennies dans des domaines tels que le pétrole, les armes et les exercices militaires.

Lorsqu'on lui a demandé si la Russie comptait approfondir sa coopération avec le Venezuela, y compris dans le domaine de la défense, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu : "Nous développons nos relations avec le Venezuela : "Nous développons nos relations avec le Venezuela dans tous les domaines, y compris les plus sensibles.

"Une telle coopération est dans l'intérêt du peuple vénézuélien et des Russes, c'est pourquoi nous développerons nos relations avec le Venezuela de manière globale", a déclaré M. Peskov.

M. Poutine a conclu son message à M. Maduro en déclarant : "Souvenez-vous que vous êtes toujours un invité bienvenu sur le sol russe."