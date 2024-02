Les États-Unis ont adopté vendredi des sanctions générales contre la Russie à la suite de la mort du leader de l'opposition Alexei Navalny et à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Ces sanctions visent plus de 500 personnes et entités, alors que Washington cherche à accroître la pression sur Moscou.

Le département du Trésor américain a ciblé près de 300 personnes et entités, tandis que le département d'État en a visé plus de 250 et que le département du Commerce a ajouté plus de 90 sociétés à la "liste des entités".

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments du paquet.

SOVCOMFLOT

Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions au principal groupe russe de transport par pétroliers,

Sovcomflot

l'accusant d'être impliqué dans la violation du plafond de prix fixé par le G7 pour le pétrole russe.

"Sovcomflot dans son ensemble, en tant que société mère, a été impliquée dans des violations du plafonnement des prix ainsi que dans des activités trompeuses", a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor.

Il a également ciblé 14 pétroliers dans lesquels Sovcomflot a des intérêts, alors que Washington cherche à réduire les revenus de la Russie provenant des ventes de pétrole, qu'elle peut utiliser pour soutenir son invasion de l'Ukraine.

Le département du Trésor a délivré une licence générale autorisant le déchargement de pétrole brut ou d'autres cargaisons des navires pendant 45 jours. Il a également délivré une licence générale autorisant les transactions avec tous les autres navires appartenant à Sovcomflot pour le moment, a indiqué le Trésor.

Le G7, l'UE et l'Australie ont imposé un prix de 60 dollars par baril.

de 60 dollars le baril pour le pétrole russe.

à la fin de l'année 2022. Cette mesure interdit le recours aux services maritimes occidentaux, tels que le transport, l'assurance et le financement, pour les expéditions de pétrole dont le prix est égal ou supérieur à ce plafond.

L'INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE DE LA RUSSIE

Le département du Trésor a indiqué dans un communiqué qu'il imposait des sanctions à l'entreprise publique National Payment Card System, l'opérateur du système de paiement Mir.

Les cartes de paiement Mir sont devenues plus importantes depuis que leurs rivaux américains ont suspendu leurs activités en Russie après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, et que leurs cartes de paiement émises dans le pays ont cessé de fonctionner à l'étranger.

"La prolifération de Mir par le gouvernement russe a permis à la Russie de mettre en place une infrastructure financière qui lui permet d'échapper aux sanctions et de rétablir les liens avec le système financier international", indique le communiqué du Trésor.

Plus d'une douzaine de banques russes, de sociétés d'investissement, de fonds de capital-risque et d'entreprises de fintech ont également été ciblées, dont SPB Bank, propriété de SPB Exchange, la deuxième plus grande bourse de Russie, spécialisée dans la négociation d'actions étrangères.

ARCTIC LNG 2

Les États-Unis ont également ciblé la production et les exportations futures d'énergie de la Russie, en s'attaquant au projet Arctic LNG 2 en Sibérie. En novembre, Washington a imposé des sanctions à une entité majeure impliquée dans le développement, l'exploitation et la propriété de cet énorme projet.

Vendredi, le département d'État a ciblé la société russe de construction navale Zvezda, qui, selon lui, participe à la construction de 15 méthaniers hautement spécialisés destinés à soutenir les exportations du projet Arctic LNG 2.

Il a également inscrit la société à responsabilité limitée Modern Marine Arctic Transport SPG, qui, selon le département d'État, a des liens avec le projet. Après les sanctions de novembre, le plus grand producteur russe de GNL, Novatek, et la société française TotalEnergies ont dû déclarer la force majeure aux clients pour les approvisionnements du projet.

Rosgeologia, une entreprise publique russe qui fournit des services d'exploration géologique, notamment des services de recherche et d'exploration de gisements de pétrole et de gaz, a également été visée.

UST-LUGA

Deux entreprises ont été visées pour leur participation au développement et à l'exploitation du complexe GNL russe dans le port d'Ust-Luga, sur la mer Baltique : la coentreprise russe qui construit un complexe GNL dans le port et sa filiale.

ÉVASION DES SANCTIONS

Les États-Unis ont également imposé des sanctions à des entités basées en Chine, en Turquie, aux Émirats arabes unis et au Kazakhstan pour avoir contourné les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie et pour avoir envoyé des produits dont Moscou a besoin pour ses systèmes d'armement.

Washington cherche de plus en plus à réprimer le contournement de ses mesures par la Russie.

Les sanctions du Trésor ont désigné six entreprises basées en Chine pour avoir expédié de la microélectronique et d'autres produits technologiques à la Russie, et la liste du département d'État comprenait trois autres entreprises chinoises impliquées dans l'achat de composants électroniques pour des entités liées à l'armée russe.

Les sanctions visent également Aktsionernoe Obshchestvo Avia Fed Service (Russie), Linker FZE (Émirats arabes unis) et Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Ukon (République kirghize) pour avoir fourni des pièces détachées d'avions et de camions à des pays tiers.

COOPÉRATION MILITAIRE ENTRE LA RUSSIE ET L'IRAN

Washington a également imposé des sanctions au ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) pour la première fois en vertu d'une autorité russe, alors qu'il était déjà sous le coup de sanctions américaines.

Le département d'État l'accuse d'être impliqué dans des transferts d'armes entre l'Iran et la Russie, notamment de munitions et de drones.

Les actions du Trésor visaient un réseau dans la zone économique spéciale d'Alabuga, en Russie, par l'intermédiaire duquel la Russie, en coopération avec l'Iran, a acquis et produit des drones.

Le communiqué indique que la Russie et le MODAFL ont coopéré pour financer et produire des "drones kamikazes" de conception iranienne destinés à être utilisés en Ukraine.

MÉTAUX ET MINES

Les États-Unis se sont également attaqués au secteur russe des métaux, ciblant le producteur d'or Uzhuralzoloto, le plus grand producteur russe de tuyaux, Pipe Metallurgical Company, et le producteur de produits en aluminium Samara Metallurgical Plant.

Le grand sidérurgiste russe Mechel a été ajouté à la liste, le Trésor déclarant que sa filiale fournissait l'acier utilisé dans l'hélicoptère d'attaque russe KA-52.

Le producteur de charbon SUEK a été ajouté à la liste en tant que "société phare de la logistique de transport russe qui exploite sa propre infrastructure ferroviaire et est impliquée dans le camionnage et d'autres services de transport".

Rheingold Edelmetall, une société d'investissement en métaux précieux basée au Liechtenstein, a été ajoutée à la liste car, selon le département du Trésor, elle a "collaboré avec des sociétés de métaux basées en Russie pour dissimuler l'origine des métaux précieux russes".

En outre, le ressortissant allemand Bernd Guenter Diegelmann, employé de Rheingold Edelmetall basé aux Émirats arabes unis, a "organisé la vente de pierres précieuses russes aux Émirats arabes unis", a déclaré le département du Trésor.

TRANSFERTS DE MUNITIONS ENTRE LA RUSSIE ET LA CORÉE DU NORD

Le département d'État a également imposé des sanctions à la Vostochnaya Stevedoring Company. Il a indiqué que plus de 7 400 conteneurs de munitions et de matériel connexe ont été livrés à la Russie par l'intermédiaire du terminal de la société dans le port de Vostochny, où la Russie a importé de Corée du Nord des conteneurs transportant des marchandises militaires destinées à être utilisées en Ukraine.

La société russe PJSC TransContainer, un opérateur de conteneurs intermodaux qui offre des services de transport militaire aux forces armées russes et qui a joué un rôle dans le transbordement illicite de munitions et de systèmes d'armes nord-coréens destinés à être utilisés sur le champ de bataille en Ukraine, a également fait l'objet de sanctions de la part du département du Trésor.

TransContainer est également l'opérateur d'un nouveau terminal ferroviaire dans la zone économique spéciale d'Alabuga, et ses dirigeants faisaient partie d'une délégation russe qui s'est rendue en Iran en 2023, a indiqué le Trésor.

NUCLÉAIRE

Les États-Unis ont également ciblé l'Institut de recherche technologique Alexandrov, une filiale de Rosatom, la société nucléaire d'État, qui, selon le département d'État, participe à la conception, aux essais et au soutien des réacteurs nucléaires et de propulsion navale, y compris pour les sous-marins russes.

FABRICATION D'ARMES

Le département d'État a également indiqué qu'il ciblait près de 60 entités et personnes impliquées dans la fabrication d'armes, de munitions et de matériel connexe dans le cadre de ses efforts visant à perturber et à dégrader la base militaro-industrielle de la Russie.

MORT DE NAVALNY

Vendredi, le département d'État a également ciblé trois fonctionnaires de l'administration pénitentiaire fédérale russe qu'il accuse d'être liés à la mort de M. Navalny, notamment son directeur adjoint qui, selon lui, aurait donné des instructions au personnel pénitentiaire pour qu'il inflige un traitement plus sévère à M. Navalny.

M. Navalny, âgé de 47 ans, a perdu connaissance et s'est évanoui.

est mort subitement

la semaine dernière dans la colonie pénitentiaire située au-dessus du cercle polaire arctique, a indiqué l'administration pénitentiaire.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

L'administration Biden a également imposé de nouvelles restrictions commerciales à 93 entités de Russie, de Chine, de Turquie, des Émirats arabes unis, du Kirghizstan, d'Inde et de Corée du Sud pour avoir soutenu l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, selon un avis du gouvernement fédéral mis en ligne vendredi.

Cette mesure signifie que les entreprises seront placées sur la "liste des entités" du ministère du commerce, ce qui aura pour effet d'interdire les livraisons américaines à ces entités.

Parmi les nouvelles entités inscrites, 63 sont russes, 16 turques, 8 chinoises et 4 émiriennes. (Reportages de Daphne Psaledakis, David Brunnstrom et Timothy Gardner, Alex Alper et Andrea Shalal à Washington et Polina Devitt à Londres ; Rédaction de Paul Simao et Marguerita Choy)