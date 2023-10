Le Qatar a élargi son approvisionnement en gaz à long terme vers l'Europe, en concluant un accord avec les Pays-Bas pour la fourniture de 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant 27 ans.

Deux accords de vente et d'achat de GNL ont été signés entre des filiales de QatarEnergy et Shell, a déclaré QatarEnergy mercredi, dans un accord qui reflète celui conclu avec TotalEnergies la semaine dernière.

Le GNL qatari provenant de l'énorme projet d'expansion de la production de GNL de North Field sera livré au terminal Gate LNG dans le port de Rotterdam à partir de 2026.

"Les volumes de GNL proviendront des deux coentreprises entre QatarEnergy et Shell qui détiennent des intérêts dans les projets d'expansion North Field East (NFE) et North Field South (NFS) du Qatar", a déclaré QatarEnergy dans un communiqué.

Shell détient une participation de 6,25 % dans le projet North Field East et une part de 9,375 % dans le projet North Field South.

Cet accord fait suite à un accord identique conclu la semaine dernière entre QatarEnergy et TotalEnergies, qui constituait jusqu'alors l'accord de fourniture de gaz le plus important et le plus long conclu par le Qatar avec l'Europe.

L'Asie, qui est friande d'accords de vente et d'achat à long terme, a jusqu'à présent devancé l'Europe pour ce qui est de l'approvisionnement provenant du plan d'expansion en deux phases du Qatar, qui portera sa capacité de liquéfaction de 77 millions de tonnes métriques par an à 126 millions de tonnes métriques par an d'ici 2027.

QatarEnergy a signé des accords de fourniture de GNL provenant de l'expansion à des acheteurs asiatiques au cours de l'année écoulée, en Chine et ailleurs.

Les accords asiatiques comprennent un accord de fourniture de 27 ans avec la société chinoise Sinopec, signé en novembre de l'année dernière pour 4 millions de tonnes métriques par an, et un accord identique signé en juin avec la China National Petroleum Corporation (CNPC).

Le Qatar est le premier exportateur mondial de GNL et la concurrence pour ce produit s'est intensifiée depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Europe, en particulier, a besoin de grandes quantités de GNL pour remplacer le gaz russe acheminé par gazoduc, qui représentait jusqu'à présent près de 40 % des importations du continent.

"Ces accords réaffirment l'engagement du Qatar à répondre à la demande énergétique de l'Europe et à renforcer sa sécurité énergétique grâce à une source connue pour ses qualités économiques et environnementales supérieures", a déclaré Saad al-Kaabi, directeur de QatarEnergy, dans le communiqué.