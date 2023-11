Les dirigeants des 21 pays membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique se réuniront à San Francisco ce mois-ci pour le 30e sommet de l'APEC, le premier organisé par les États-Unis depuis 2011.

QUEL SERA L'ÉVÉNEMENT PHARE DE CETTE ANNÉE ?

Comme la plupart des rencontres internationales, l'APEC est devenue le théâtre d'une compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, et tous les regards seront tournés vers un sommet bilatéral attendu en marge du sommet entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping.

M. Xi n'a pas encore confirmé sa participation à l'APEC, mais une rencontre entre les deux hommes serait leur deuxième en personne depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors du sommet du G20 à Bali il y a un an.

Les dirigeants de l'APEC doivent se réunir du 15 au 17 novembre. À partir du 11 novembre, les hauts fonctionnaires et ministres des finances de l'APEC se réuniront avant le sommet, tandis que le sommet annuel des chefs d'entreprise de l'APEC se tiendra du 14 au 16 novembre.

QU'EST-CE QUE L'APEC ?

L'APEC a été fondée à Canberra en 1989 en tant que forum de dialogue informel visant à promouvoir l'intégration économique régionale. Elle comptait à l'origine 12 membres. Aujourd'hui, elle s'est élargie et compte plus de 100 réunions par an.

Les membres de l'APEC représentent 38 % de la population mondiale, soit près de 3 milliards de personnes, environ 62 % du PIB et près de la moitié du commerce mondial.

L'APEC déclare fonctionner sur la base d'engagements non contraignants, d'un dialogue ouvert et d'un respect égal des opinions de tous les participants. Les décisions sont prises par consensus et les engagements sont pris sur une base volontaire.

MEMBRES DE L'APEC

Les membres de l'APEC sont les suivants : l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la Russie, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, les États-Unis et le Viêt Nam.

Il est unique en ce sens qu'il regroupe des économies membres plutôt que des nations, ce qui permet la participation de Hong Kong, sous domination chinoise, ainsi que de Taïwan, que la Chine revendique comme étant la sienne. En revanche, l'Inde, pays le plus peuplé du monde, n'en fait pas partie.

Les tentatives de l'Inde pour rejoindre l'APEC ont été bloquées pendant des décennies, d'abord parce que son économie n'était pas intégrée dans le système mondial, puis en raison d'un gel des adhésions.

Les présidents taïwanais n'assistent pas aux sommets de l'APEC, mais l'île est représentée soit par d'anciens hauts fonctionnaires, soit par des chefs d'entreprise, comme Morris Chang, fondateur du fabricant de semi-conducteurs TSMC, qui s'est rendu au sommet de Bangkok l'année dernière.

CONTROVERSES ACTUELLES

La représentation de Hong Kong est devenue controversée. Washington, en tant qu'hôte, est responsable de la liste des invités et, en juillet, des collaborateurs du Congrès américain ont déclaré à Reuters que le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, ne serait pas invité car il fait l'objet de sanctions américaines en matière de droits de l'homme.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que M. Lee ne serait pas présent en raison de "problèmes d'emploi du temps" et que le secrétaire aux finances, Paul Chan, se rendrait à San Francisco à la place.

La participation de la Russie est devenue un sujet de discorde après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière et la non-participation de son président, Vladimir Poutine, au sommet de 2022 à Bangkok. Le département d'État a déclaré que M. Poutine ne se rendrait pas à San Francisco.

La rédaction d'une déclaration finale pour le sommet de cette année sera difficile en raison des divisions entre les membres sur les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

À Bangkok l'année dernière, les dirigeants ont approuvé un texte promettant de maintenir et de renforcer un système commercial multilatéral fondé sur des règles, tout en notant que "la plupart" d'entre eux condamnaient la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Matt Goodman, un expert en commerce qui était le coordinateur de la Maison Blanche pour le sommet de l'APEC de 2011, a déclaré que des groupes plus restreints d'États partageant les mêmes idées pourraient publier leurs propres déclarations.

"Étant donné la composition de l'APEC avec la Russie et la Chine, il est plus difficile que jamais de parvenir à des résultats tangibles.

MOTS D'ÉCLAIRAGE

Les États-Unis ont choisi le thème "Créer un avenir résilient et durable pour tous" pour l'APEC 2023. Ils affirment viser une région "interconnectée, innovante et inclusive" et "faire progresser un programme de politique économique libre, équitable et ouvert qui profite aux travailleurs, aux entreprises et aux familles des États-Unis".

En 2021, les membres de l'APEC représentaient sept des dix principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

M. Goodman s'attend à ce que les États-Unis mettent en avant la solidité relative de leur économie en ces temps difficiles - une comparaison voilée avec les difficultés rencontrées par la Chine après des années de croissance spectaculaire.

Il a déclaré que Washington chercherait à mettre en évidence les progrès réalisés dans le cadre économique indo-pacifique (IPEF) de 14 pays qu'il a créé pour stimuler l'engagement après que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017.

DÉFILÉ DE MODE

Traditionnellement, les dirigeants de l'APEC portent des costumes locaux pour la photo de groupe du dernier jour. Cela a commencé en 1993 lorsque le président Bill Clinton a prescrit des vestes de bombardier à Seattle.

Le président Barack Obama a toutefois rompu avec la tradition en 2011 en ne commandant pas les chemises hawaïennes qui sont la tenue de rigueur pour les fêtes dans les îles. Reste à savoir si et comment San Francisco se montrera à la hauteur de l'événement. (Reportage de David Brunnstrom à Washington ; Reportage complémentaire de Michael Martina à Washington ; Rédaction de Michelle Nichols et Matthew Lewis)