par Guy Faulconbridge et Lidia Kelly

MOSCOU, 24 mars (Reuters) - La Russie a mis les drapeaux en berne dimanche pour une journée de deuil national afin de commémorer les victimes de l'attaque dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis vingt ans.

Le président Vladimir Poutine s'est engagé à traquer et à punir tous les auteurs de l'attaque, qui a fait 133 morts, dont trois enfants, et plus de 150 blessés.

Onze personnes ont été arrêtées, dont les quatre assaillants armés suspectés d'avoir perpétré une fusillade et mis le feu à la salle de concert du Crocus City Hall vendredi soir.

"J'exprime mes profondes et sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers", a déclaré le président russe dans un discours à la nation samedi. "Tout le pays et tout notre peuple sont en deuil avec vous".

L'État islamique a revendiqué l'attaque qui s'est produite vendredi soir, mais Vladimir Poutine n'a pas mentionné publiquement une relation entre l'organisation et les attaquants. Il a en revanche évoqué l'Ukraine, assurant que les auteurs de l'attaque avaient tenté de s'échapper vers le pays et qu'ils disposaient de contacts du "côté ukrainien" pour passer la frontière.

Kyiv a nié tout rôle dans l'attentat, que Vladimir Poutine a également imputé au "terrorisme international".

La foule a déposé des fleurs au Crocus City Hall, où les hommes armés ont fait irruption durant un concert du groupe de rock Picnic.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le territoire russe depuis le siège de l'école de Beslan en 2004, lorsque des militants islamistes avaient pris en otage plus de 1.000 personnes, dont des centaines d'enfants.

Dans la ville de Voronej, au sud-ouest du pays, des personnes ont déposé des fleurs et allumé des bougies devant un monument dédié aux enfants morts lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, en solidarité avec ceux qui ont péri dans l'attentat près de Moscou.

"Nous sommes avec vous, comme tout le pays", a déclaré le gouverneur de la région de Voronej, Alexander Goussev, sur Telegram.

(Reportage Guy Faulconbridge et les correspondants de Reuters à Moscou, rédigé par Lidia Kelly, Blandine Hénault pour la version française)