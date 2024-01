La société pétrolière SLB a déclaré mercredi que la valeur comptable de ses actifs nets en Russie était d'environ 600 millions de dollars au 31 décembre 2023.

La valeur comptable des actifs était d'environ 700 millions de dollars au 30 septembre.

La valeur comptable d'un actif correspond à sa valeur après déduction de l'amortissement cumulé et des pertes de valeur cumulées de son coût d'origine.

La Russie représentait environ 5 % du chiffre d'affaires mondial de SLB en 2023, a indiqué l'entreprise dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

SLB, le plus grand fournisseur mondial de services et d'équipements pour champs pétrolifères, a interrompu en juillet les expéditions de produits et de technologies de toutes ses opérations vers la Russie en raison d'une extension des sanctions occidentales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La décision de SLB de rester en Russie a été critiquée par des groupes de défense des droits de l'homme et par ses employés.