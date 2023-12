Sberbank pourrait être un candidat intéressant pour une nouvelle privatisation, a déclaré vendredi German Gref, PDG de la plus grande banque russe, alors que le gouvernement cherche à stimuler la rentabilité et à réduire les coûts des entreprises publiques.

Le gouvernement russe détient des participations de contrôle dans de nombreuses grandes entreprises, y compris une participation de 50 % plus une action dans Sberbank. Le ministre russe des finances, Anton Siluanov, a déclaré cette semaine qu'il existait une trentaine de grandes entreprises dans lesquelles l'État pourrait éventuellement réduire sa participation, mais il n'a cité aucune d'entre elles.

M. Gref n'a pas non plus cité de sociétés lorsqu'il a été interrogé sur ce projet lors d'une interview accordée à Russia 24.

"Je pense généralement que la grande majorité des entreprises publiques pourraient être privatisées, y compris la Sberbank", a-t-il déclaré. "Nous sommes un actif très intéressant, ils seront heureux de nous acheter.

Boudée par les capitaux occidentaux, Moscou cherche des moyens d'encourager l'investissement privé national, d'accroître l'efficacité économique et, en fin de compte, de renforcer les recettes budgétaires, alors qu'elle augmente ses dépenses pour financer sa guerre en Ukraine.

Sberbank, l'une des plus grandes entreprises russes, devrait enregistrer des bénéfices annuels records en 2023 et M. Gref a confirmé son intention de distribuer 50 % des bénéfices nets sous forme de dividendes.

Il a également indiqué que les bénéfices de la Sberbank continueraient d'augmenter en 2024 et 2025. La banque centrale et d'autres grands prêteurs s'attendent à un ralentissement général des bénéfices du secteur bancaire. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Olzhas Auyezov ; Rédaction de Jan Harvey et Jane Merriman)