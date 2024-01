Telegram Messenger a déclaré ne pas savoir pourquoi les amendes à son encontre et à l'encontre d'autres grandes entreprises technologiques ont été abandonnées en Russie, tout en précisant qu'elle n'a pas d'actifs, de bureaux ou d'employés dans ce pays.

Les amendes imposées par les tribunaux russes à Google, YouTube, Meta, TikTok et Telegram, qui appartiennent à Alphabet, semblent avoir été réglées puisque les entreprises ne sont plus enregistrées comme débiteurs dans la base de données des huissiers de justice de l'État, comme l'ont montré des enregistrements en ligne cette semaine.

"Telegram n'a pas d'actifs, de bureaux, d'employés ou d'équipements en Russie", a déclaré un porte-parole de Telegram à Reuters vendredi. "En l'absence de toute présence sur place, nous n'avons aucune visibilité sur les raisons pour lesquelles les amendes à l'encontre de Telegram et des autres sociétés ont été abandonnées."

Telegram a noté que certains organes de presse russes avaient rapporté que les amendes pourraient avoir été annulées car les huissiers n'étaient pas en mesure de localiser des actifs susceptibles d'être saisis par la force.

La Russie est à couteaux tirés avec les entreprises technologiques étrangères en raison de ce qu'elle considère comme des contenus illicites et de l'absence de stockage local des données des utilisateurs, dans le cadre de différends qui se sont intensifiés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Telegram est largement utilisé en Russie, à la fois pour envoyer des messages et comme source d'informations. Son fondateur et PDG, Pavel Durov, a quitté la Russie en 2014 après avoir perdu le contrôle de son entreprise précédente et possède désormais la double nationalité des Émirats arabes unis et de la France. (Reportage d'Alexander Marrow ; édition de Jonathan Oatis)