(Reuters) - La Russie a tiré vendredi cinq missiles contre la ville ukrainienne de Zaporijjia, faisant quatre morts, 20 blessés et endommageant plusieurs immeubles résidentiels, maisons et commerces et un site industriel, a déclaré le gouverneur régional.

"Ce qui distingue les frappes d'aujourd'hui: d'abord, il y a eu deux tirs de missiles et puis, une quarantaine de minutes plus tard, il y a eu d'autres frappes au même endroit, juste alors que les secouristes et la police commençaient à travailler", a dit Ivan Fedorov à la télévision nationale ukrainienne.

Le parquet local a fait état de 20 blessés, dont un garçon de neuf ans et deux journalistes. Quatre ont été hospitalisés dans un état grave.

La Russie, qui a lancé une invasion de l'Ukraine en février 2022, occupe une partie de la région de Zaporijjia, dont la capitale se trouve près de la ligne de front.

Des responsables russes ont pour leur part accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la centrale nucléaire de Zaporijjia, à quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest de la ville.

Citant le service de communication de la centrale, occupée par l'armée russe, l'agence de presse russe RIA a rapporté que des drones ukrainiens avaient attaqué le site sans toucher à son infrastructure critique.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette affirmation de source indépendante.

L'Ukraine et la Russie s'accusent régulièrement depuis deux ans de bombarder la centrale, dont les six réacteurs sont à l'arrêt mais qui reste alimentée en électricité pour permettre son refroidissement et éviter une catastrophe nucléaire.

