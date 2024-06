par Andrea Shalal

BORGO EGNAZIA, Italie, 13 juin (Reuters) - Les présidents américain Joe Biden et ukrainien Volodimir Zelensky ont signé jeudi un accord bilatéral de sécurité d'une durée de 10 ans entre leurs deux pays, destiné à renforcer les défenses de l'Ukraine face à son invasion par la Russie.

Cet accord, signé en marge d'un sommet du G7 en Italie, doit constituer une étape supplémentaire vers une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, selon ses termes.

Volodimir Zelensky réclame de longue date une adhésion de son pays à l'Otan mais les alliés refusent jusqu'à présent de franchir cette étape tant que l'Ukraine est en conflit avec la Russie.

Aux termes de l'article 5 du traité de l'Otan, en cas d'attaque contre l'un de ses 32 membres, chaque membre considérera cet acte comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.

L'accord bilatéral signé jeudi prévoit qu'en cas d'attaque contre l'Ukraine, des responsables américains et ukrainiens se rencontrent sous 24 heures afin de se consulter sur la réaction à avoir et déterminer les besoins supplémentaires de l'Ukraine en termes de défense.

"Les Etats-Unis entendent fournir du soutien à long terme en matière de matériel, de formation et de conseil, de renseignement, de sécurité, d'industrie de défense, d'institutions et d'autres types pour développer les forces de sécurité et de défense ukrainiennes qui soient capables de défendre une Ukraine souveraine, indépendante, démocratique et dissuader de futures agressions", est-il écrit dans l'accord. (Rédigé par Steve Holland, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)