par Olena Harmash et Max Hunder

KYIV, 8 juillet (Reuters) - La Russie a mené lundi des attaques contre Kyiv et d'autres villes d'Ukraine, faisant au moins 29 morts et touchant le principal hôpital pour enfants de la capitale, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que 40 missiles avaient été tirés par les forces russes sur plusieurs villes, endommageant des infrastructures, des bâtiments commerciaux et des habitations.

D'après les autorités de la ville de Kyiv, l'attaque sur la capitale a fait dix morts et au moins 35 blessés. Quelques heures plus tard, des débris causés par une seconde attaque ont fait quatre morts et trois blessés dans un autre hôpital, ont déclaré les services de secours.

À Kryviy Rih, la ville natale de Volodimir Zelensky, les frappes ont fait 11 morts et 40 blessés, a déclaré le maire Oleksandr Vilkoul.

Trois personnes sont également mortes à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, après que des missiles ont touché un bâtiment industriel, a déclaré le gouverneur général de Donetsk.

À Dnipro, les attaques ont fait un mort et six blessés, selon le gouverneur de la région.

"Tous les services sont engagés pour sauver le plus de personnes possible", a indiqué Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram. "Et le monde entier devrait user de toute sa détermination pour mettre fin une fois pour toutes aux frappes russes."

"La France condamne fermement les frappes massives de missiles russes qui ont visé ce matin de nombreux objectifs civils en Ukraine, dont l'hôpital pour enfants Okhmatdyt", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que "ces actes barbares visant directement et volontairement un hôpital pour enfants sont à ajouter à la liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte."

"Elle vient tragiquement nous rappeler les raisons pour lesquelles notre soutien à l’Ukraine doit se poursuivre et s’amplifier", continue le communiqué.

La Russie, qui dément cibler des civils, a déclaré avoir mené une attaque ciblée sur des infrastructures de défense et des bases aériennes ukrainiennes.

LA PIRE ATTAQUE DEPUIS LE DÉBUT DE L'INVASION

Cette attaque de grande ampleur a eu lieu au même moment que la visite surprise du Premier ministre hongrois Viktor Orban à Pékin pour discuter avec le président chinois Xi Jinping d'un éventuel accord de paix en Ukraine et à la veille d'un sommet de trois jours des dirigeants des pays de l'Otan à Washington auquel Volodimir Zelensky est attendu.

Le président ukrainien, qui est arrivé à Varsovie lundi, va rencontrer le Premier ministre polonais Donald Tusk dans le but de signer un accord de coopération en matière de sécurité et de discuter de leurs attentes quant au sommet de l'Otan.

Le ministre de la Défense ukrainien, Roustem Oumarov, a déclaré que l'Ukraine manquait encore cruellement de systèmes de défense antiaérienne. Il a exhorté les alliés de Kyiv à en fournir le plus rapidement possible pour protéger les villes et les infrastructures des attaques aériennes répétées menées par la Russie, qui causent régulièrement des coupures d'électricité.

Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, l'attaque de lundi matin contre la capitale a été l'une des plus lourdes depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Il a déclaré que le principal hôpital pédiatrique de la capitale avait été endommagé dans l'attaque. Des fenêtres ont été brisées et des parois ont été arrachées, contraignant des parents à fuir dans la rue, pour certains avec leur bébé dans les bras.

"Nous avons entendu une explosion, puis nous avons été couverts de débris", a déclaré à Reuters Svitlana Kravtchenko, 33 ans, après qu'elle et son mari sont sortis de l'abri antiaérien.

Leur bébé de deux mois s'en est sorti indemne, mais Svitlana Kravtchenko a subi des coupures et sa voiture a été complètement ensevelie sous les décombres du bâtiment détruit.

"C'était terrifiant. Je ne pouvais pas respirer, j'essayais de couvrir (mon bébé). J'essayais de le couvrir avec un tissu pour qu'il puisse respirer", a-t-elle déclaré.

Les autorités ont déclaré que des installations industrielles, des infrastructures et des bâtiments résidentiels et commerciaux avaient été endommagés à Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Pokrovsk, Kramatorsk, notamment. (Reportage Olena Harmash, Max Hunder, Anastasiia Malensko et Yuliia Dysa ; version française Pauline Foret, édité par Kate Entringer)