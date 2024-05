KHARKIV, UKRAINE (Reuters) - Des frappes russes ont tué au moins 10 personnes, dont une femme enceinte, et en ont blessé 25 autres lors de deux attaques distinctes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, dimanche, ont indiqué des responsables locaux.

La ville de Kharkiv et la région du même nom sont constamment ciblées depuis plusieurs semaines par des missiles et des bombes guidées russes dans le cadre d'une offensive lancée par Moscou dans le nord-est de l'Ukraine.

Dimanche, une première frappe a fait cinq morts et seize blessés dans une zone de loisirs située juste à l'extérieur de Kharkiv, tandis que cinq autres personnes ont été tuées et neuf blessées plus tard dans la journée dans deux villages du district de Kupiansk.

Le gouverneur local, Oleh Syniehubov, a déclaré que les forces russes avaient frappé deux villages du district avec un lance-roquettes.

A Kharkiv, le bilan a été annoncé par le maire de la ville, Ihor Terekhov.

"Les explosions entendues à Kharkiv vers midi se sont produites dans une banlieue proche. Deux missiles russes ont frappé un centre de loisirs où les gens se détendaient, tuant cinq personnes et en blessant seize autres", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram.

Les correspondants de Reuters présents sur les lieux de l'attaque ont vu une zone de loisirs détruite après ce que les sauveteurs sur place ont qualifié de puissante explosion, suivie d'une seconde frappe, une quinzaine ou vingtaine de minutes plus tard.

Le cadavre d'un homme gisait sous les décombres de ce qui, un peu plus d'une heure auparavant, était un restaurant très fréquenté au bord d'un lac par une journée ensoleillée.

Valentyna, une femme de 69 ans qui vit en face des lieux, était chez elle au moment de l'explosion. En larmes et le visage ensanglanté, elle a déclaré que son mari avait été tué dans l'attaque.

"Il n'y a jamais eu de soldats ici (...), c'était un dimanche, les gens étaient censés être ici pour se reposer, les enfants étaient censés être ici, les femmes enceintes (pour) profiter d'un mode de vie normal", a déclaré Yaroslav Trofimko, un inspecteur de police du département de la police locale.

Arrivé sur les lieux après la première explosion, il était présent lorsque la deuxième frappe a touché le même endroit, environ 20 minutes plus tard.

L'Ukraine accuse régulièrement la Russie d'utiliser des frappes "à double effet" pour tuer ou blesser les secouristes.

Après les attaques de dimanche, le président Volodimir Zelensky a de nouveau appelé les alliés occidentaux à fournir à Kyiv des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger Kharkiv et d'autres villes.

"Le monde peut mettre fin à la terreur russe, mais pour cela, il faut surmonter le manque de volonté politique des dirigeants", a-t-il déclaré.

"Deux Patriots pour Kharkiv feront une différence fondamentale", a-t-il ajouté, en référence aux systèmes de défense antimissile du même nom. Des systèmes pour d'autres villes et un soutien suffisant aux soldats sur la ligne de front garantiraient la défaite de la Russie, a ajouté Volodimir Zelensky.

(Avec Pavel Polityuk à Kyiv, rédigé par David Goodman et Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)

par Max Hunder