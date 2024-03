(Actualisé §4-7 avec commentaire de Zelensky)

KYIV, 29 mars (Reuters) - Le système énergétique ukrainien, déjà endommagé, a de nouveau été la cible de frappes russes dans la nuit de jeudi à vendredi, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

"Les Russes ont de nouveau frappé les infrastructures énergétiques au cours de la nuit avec une attaque massive et combinée", a déclaré l'opérateur du réseau électrique Ukrenergo. "Des centrales énergétiques thermiques et hydroélectriques des régions de l'ouest et du centre ont été endommagées."

L'armée ukrainienne a annoncé avoir détruit 58 des 60 drones et 26 des 39 missiles lancés de Russie au cours de la nuit. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Les centrales hydroélectriques de Kaniv, sur le Dniepr au sud-est de Kyiv, et Dnister, près de la frontière moldave, ont notamment été attaquées, a déclaré Volodimir Zelensky.

Dans un communiqué, le président ukrainien a accusé la Russie de vouloir "répéter le désastre environnemental de la région de Kherson", en référence à la destruction du barrage de Nova Khakhovka en juin 2023, qui a provoqué une gigantesque crue dans le sud de l'Ukraine.

"Mais aujourd'hui, non seulement l'Ukraine, mais aussi la Moldavie est menacée", a ajouté Volodimir Zelensky.

La semaine dernière, le barrage DniproHES dans la région de Zaporijjia (sud) a été visé à huit reprises par les Russes lors d'une autre attaque nocturne de grande ampleur.

Au total, des infrastructures énergétiques dans six régions de l'Ukraine ont été touchées la nuit dernière, a déclaré le Premier ministre ukrainien, Denis Chmihal, dans un communiqué.

Les forces russes ont attaqué des installations proches de la ville de Dnipro, dans le district de Kamianske, faisant au moins un blessé, selon des responsables régionaux.

Des infrastructures énergétiques ont aussi été attaquées dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava et Tcherkassy, a dit le ministre de l'Energie ukrainien, German Galouchtchenko.

Le plus grand opérateur énergétique privé, DTEK, a déclaré que trois de ses centrales thermiques avaient été "sévèrement endommagées". Signe de l'intensification des frappes russes sur le réseau électrique ukrainien, le fournisseur d'électricité Yasno a déclaré cette semaine que DTEK avait perdu la moitié de ses capacités de production du fait des attaques russes.

Le groupe pétrolier et gazier public Naftogaz a également fait état d'attaques contre ses installations, toutefois sans dégâts importants. (Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)

