KYIV, 6 avril (Reuters) -

(Bilan actualisé)

Deux séries de frappes russes sur Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, dans le nord-est du pays, ont coûté la vie à huit civils et fait au moins dix blessés samedi, selon les autorités locales.

Des drones et missiles ont ciblé la ville peu après minuit.

"Depuis ce matin, on dénombre six morts et dix blessés à la suite de l'attaque nocturne sur le district de Chevtchenkivski", a déclaré dans la matinée le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, sur l'application de messagerie Telegram. Le bilan s'est par la suite alourdi à sept morts.

"L'attaque a touché des zones résidentielles - au moins neuf tours d'habitation, trois dortoirs, un certain nombre de bâtiments administratifs, un magasin, une station-service, un garage et des voitures ont été endommagés", a-t-il ajouté.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit 28 des 32 drones et trois des six missiles lancés par la Russie, a précisé l'armée sur Facebook.

Dans l'après-midi, Ihor Terekhov a annoncé qu'une autre frappe sur un quartier résidentiel avait fait au moins un mort et plusieurs blessés.

Kharkiv est fréquemment la cible d'attaques menées par la Russie, qui a intensifié ses frappes ces dernières semaines. Mercredi, une attaque de drone sur la ville a tué quatre personnes et gravement endommagé des immeubles d'habitation.

Le chef du cabinet présidentiel, Andri Yermak, a déclaré dans une interview publiée jeudi par le média Politico qu'il considérait Kharkiv comme la cible la plus probable d'une nouvelle offensive russe en mai ou en juin. (Ron Popeski et Pavel Polityuk ; version française Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)