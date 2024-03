ODESSA, Ukraine (Reuters) - Quatre personnes, dont un enfant de trois ans, ont été tuées et huit autres blessées dans une attaque de drone russe qui s'est écrasé samedi sur un immeuble d'habitation dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les autorités de Kyiv.

Sur place, de la fumée s'échappait des décombres éparpillés sur le sol, là où le drone a arraché des pans de murs sur plusieurs étages du bâtiment.

On pouvait également apercevoir des vêtements et des meubles dans la masse de béton et d'acier en ruine qui restait de l'immeuble.

"La Russie continue de s'en prendre aux civils (...) L'un des drones ennemis a frappé un immeuble résidentiel à Odessa. Dix-huit appartements ont été détruits", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky dans un message publié sur Telegram.

Les services d'urgence ukrainiens ont publié des photos montrant notamment un enfant mort enveloppé dans un sac.

"Il est impossible d'oublier ! Il est impossible de pardonner", écrivent ces services, précisant que cinq personnes, dont un enfant, ont pu être secourus.

Selon Volodimir Zelensky, le drone russe est un Shahed, fourni par l'Iran. La Russie a lancé plusieurs milliers de ces engins depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, notamment sur des cibles situées au coeur du pays.

(Reportage Iryna Nazarchuk à Odessa et Max Hunder à Kiev, rédigé par Max Hunder; version française Claude Chendjou)