KYIV, 15 juillet (Reuters) - Le président Volodimir Zelensky s'est déclaré lundi disposé à un nouveau sommet international pour la paix en Ukraine en présence de la Russie, qui n'avait pas été conviée à une première conférence en juin.

Lors d'une conférence de presse à Kyiv au retour de Washington où il a participé au sommet de l'Otan, le dirigeant ukrainien a dit espérer qu'"un plan" en ce sens soit prêt en novembre prochain.

Une "conférence sur la paix" en Ukraine s'est tenue les 15 et 16 juin derniers en Suisse en présence des délégations de 92 pays, mais sans la Russie, qui a jugé ces premières discussions sans fondement.

Plus de deux ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe, en février 2022, les participants avaient réaffirmé leur soutien à l'indépendance et à la souveraineté territoriale de l'Ukraine tout en appelant à impliquer Moscou dans de futurs pourparlers pour une "paix juste et durable".

"Je pense que des représentants de la Russie devraient participer à ce deuxième sommet", a dit Volodimir Zelensky.

"Je fixe novembre pour objectif, afin que nous ayons un plan prêt (à cette date), a-t-il ajouté.

Un représentant du ministère russe des Affaires étrangères a exclu la semaine dernière qu'une délégation de la Russie participe à un second sommet, mais le Kremlin s'est montré moins catégorique, soulignant qu'il n'y avait pas à ce stade "d'éléments" précis quant à cette initiative diplomatique.

Volodimir Zelensky défend depuis 2022 un plan de paix en dix points, dont le retrait sans condition des forces russes du territoire ukrainien, ce que refuse Moscou.

Trois de ces points ont été discutés en Suisse : la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire et la libération des prisonniers de guerre.

Les autorités ukrainiennes prônent un second sommet pour examiner un plan global, élaboré par des groupes de travail spécifiques répartis par pays.

Une réunion est prévue au Qatar fin juillet ou début août sur la sécurité énergétique, a ainsi précisé Volodimir Zelensky. Une autre devrait se tenir en août en Turquie sur la sécurité alimentaire, une troisième au Canada en septembre sur la question des prisonniers de guerre. (Reportage Max Hunder, rédigé par Tom Balmforth, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)