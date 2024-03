Le durcissement des sanctions américaines à l'encontre des entreprises charbonnières russes maintiendra les prix mondiaux du charbon à haut pouvoir calorifique à un niveau élevé à court terme, ce qui affectera un cinquième des exportations de charbon de la Russie, a averti mercredi un groupe industriel chinois.

Les sanctions imposées le mois dernier par Washington citent spécifiquement les principaux exportateurs Suek et Mechel parmi les cibles générales allant des systèmes de paiement aux institutions financières et à la production d'énergie.

La baisse des exportations russes pourrait contribuer à apaiser les craintes d'une offre excédentaire et à réduire la pression sur les prix, alors que l'on prévoit une croissance timide des expéditions des principaux importateurs que sont la Chine et l'Inde, et une augmentation des exportations de l'Indonésie, premier exportateur de charbon.

Les droits de douane russes sur les exportations de charbon, qui sont entrés en vigueur au début du mois, affecteront également l'approvisionnement de la Chine, l'un de ses principaux partenaires commerciaux, a déclaré Su Huipeng, analyste à l'Association chinoise de transport et de distribution du charbon.

Les exportations de charbon de la Russie en mars devraient atteindre leur niveau le plus bas depuis au moins sept ans, selon les données de suivi des navires de Kpler.

Les droits de douane de 3 à 6 % imposés cette année par la Chine sur les importations de charbon en provenance de pays qui n'ont pas conclu de pacte commercial avec Pékin affecteront également les principaux fournisseurs, dont la Russie, même si les coûts seront principalement supportés par les vendeurs, a déclaré M. Su lors d'un séminaire virtuel.

L'augmentation des taux de fret soutiendra également les prix internationaux du charbon, a-t-elle ajouté. (Reportage de Colleen Howe à Pékin ; Rédaction de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Christopher Cushing et Clarence Fernandez)