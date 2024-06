Les États-Unis estiment que la Chine se concentre actuellement sur son économie et qu'elle est déterminée à stabiliser ses relations bilatérales avec les États-Unis, a déclaré mercredi le vice-secrétaire d'État américain Kurt Campbell.

M. Campbell a déclaré au groupe de réflexion Stimson Center de Washington que la Chine devait rassurer les investisseurs et les autres parties prenantes en leur montrant qu'elle avait un plan pour son économie et qu'elle ne cherchait pas à créer des frictions susceptibles de s'aggraver de manière imprévisible et dangereuse.

"Il est très difficile pour la Chine de prendre certaines mesures sans nuire à sa propre économie", a déclaré M. Campbell. "Et je pense que nous comprenons maintenant que les performances économiques sont au cœur de ce qui est important pour le président Xi.

M. Campbell répondait à des questions sur les pressions accrues exercées par la Chine sur les alliés et les partenaires des États-Unis dans la région indo-pacifique, notamment les heurts avec les Philippines au sujet de revendications maritimes rivales en mer de Chine méridionale et l'intensification de l'activité militaire autour de Taïwan.

Les États-Unis et la Chine ont pris des mesures pour renouer le dialogue diplomatique à haut niveau après que leurs relations ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies, mais de graves frictions subsistent, notamment le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre en Ukraine et les craintes que Pékin n'agisse contre Taïwan comme Moscou l'a fait contre Kiev.

"L'espoir est que nous puissions nous mettre d'accord sur certaines choses qui sont nécessaires au maintien de l'économie mondiale et qui ne sont pas exceptionnelles du point de vue de la sécurité nationale", a déclaré M. Campbell à propos des efforts de dialogue avec la Chine.

"En fin de compte, cela nécessite à la fois un renforcement, une extension et une coexistence prudente, et c'est vraiment la nature du défi diplomatique que nous avons devant nous. C'est l'un des défis les plus difficiles à relever dans l'histoire de la politique étrangère américaine.

M. Campbell a déclaré qu'il pensait que la Chine était quelque peu inquiète du renforcement des relations entre la Corée du Nord et la Russie, et que Washington s'inquiétait de ce que la Russie pourrait fournir à Pyongyang en échange des missiles et des obus d'artillerie que les États-Unis disent avoir fournis à Moscou.

"Qu'est-ce que la Russie va fournir en échange à la Corée du Nord ? Des devises ? De l'énergie ? Des capacités leur permettant de faire progresser leurs produits nucléaires ou leurs missiles ? Nous ne le savons pas, mais cela nous préoccupe".

M. Campbell a déclaré que les États-Unis n'avaient pas eu d'engagement avec la Corée du Nord depuis des années et qu'il était difficile d'envisager une reprise de ces relations.

Il a déclaré que le soutien de la Chine et de la Corée du Nord à la Russie en Ukraine serait discuté "en détail" lors du sommet de l'OTAN du mois prochain, mais il a souligné qu'aucune nouvelle mission de l'alliance occidentale dirigée par les États-Unis dans l'Indo-Pacifique n'était en vue.

En ce qui concerne les pressions exercées par la Chine sur les Philippines, M. Campbell, qui a rencontré lundi à Washington le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), Kao Kim Hourn, a déclaré que l'ANASE devrait "envoyer un message sans équivoque concernant les préoccupations relatives aux provocations dans ce qui est clairement les eaux des Philippines". (Reportage de David Brunnstrom et Michael Martina ; Rédaction de Sandra Maler)