Dans une interview publiée jeudi, un haut diplomate russe a exhorté les États-Unis à prêter attention aux discussions en cours sur une éventuelle modification de la doctrine nucléaire de Moscou pour l'adapter à l'évolution des relations internationales.

Le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, interrogé par le média Izvestia, a également déclaré que Moscou n'excluait pas de réduire ses relations diplomatiques avec certains pays occidentaux s'ils ne modifiaient pas leur approche "russophobe" des relations.

M. Ryabkov a réitéré les affirmations du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a déclaré ces dernières semaines que la doctrine nucléaire de la Russie, qui définit le moment où de telles armes peuvent être utilisées, était en train d'être réévaluée.

Il a déclaré aux Izvestia que la doctrine avait été rédigée "à une autre époque et dans d'autres circonstances" et qu'il espérait que les discussions actuelles "soient prises au sérieux par nos adversaires".

"Je n'anticipe pas le résultat, mais j'invite nos adversaires à réfléchir à ce que dit le président", a-t-il déclaré.

"Ils jouent littéralement avec le feu (...) et doivent apprendre à ne pas se laisser aller à des illusions dangereuses, mais à essayer de regarder le monde sobrement et à comprendre que nous avons des intérêts nationaux immuables que nous sommes prêts à défendre jusqu'au bout", a-t-il ajouté.

La doctrine stipule que la Russie peut utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou en cas d'attaque conventionnelle constituant une menace existentielle pour la Russie.

Ce mois-ci, M. Poutine a déclaré que la Russie n'avait pas besoin de recourir à l'arme nucléaire pour remporter la victoire en Ukraine, ce qui constitue le signal le plus fort à ce jour que le conflit ne dégénérera pas en guerre nucléaire.

Dans ses commentaires aux Izvestia, M. Ryabkov a déclaré que la Russie n'avait jamais entrepris de détériorer ses relations avec un quelconque pays "malgré toutes les vicissitudes de la phase la plus difficile de nos relations avec ce que l'on appelle l'Occident collectif".

"Nous pensons que les ambassades et le travail des ambassadeurs constituent une tâche particulièrement difficile dans les circonstances actuelles et qu'il ne faut pas les négliger", a-t-il ajouté. "Nous n'excluons aucune option pour l'avenir. Tout dépendra de la manière dont nos adversaires se comporteront.

M. Ryabkov a également déclaré qu'il pensait qu'aucun progrès n'avait été réalisé en ce qui concerne l'échange de détenus, y compris le journaliste américain Evan Gershkovich, qui a été jugé pour espionnage mercredi dans la ville ouralienne d'Ekaterinbourg.

"Pour autant que je sache, pour le moment, non. Les Américains doivent encore et encore examiner attentivement les idées exprimées par les canaux appropriés de notre côté", a-t-il déclaré. "J'espère qu'ils comprendront en fin de compte la raison et la saison communes sur lesquelles ces propositions ont été basées. (Reportage de Reuters. Rédaction de Gerry Doyle)